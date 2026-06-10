Ufficio postale chiuso per lavori del progetto Polis 

Al via i lavori per il progetto Polis per l’ufficio postale di Teulada. Gli sportelli dalla giornata di ieri sono rimasti chiusi al pubblico per poter iniziare i lavori che permetteranno di rinnovare e ristrutturare la sede e ad ampliare l’offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione.
Poste Italiane fa sapere che sarà garantirà ai cittadini di Teulada la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Il tutto attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Sant’Anna Arresi in piazza Martiri. I lavori, salvo imprevisti avranno una durata di circa 25 giorni. (f. m.)
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