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Teulada.
11 giugno 2026 alle 00:30

Ufficio postale chiuso per lavori del progetto Polis 

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Al via i lavori per il progetto Polis per l’ufficio postale di Teulada. Gli sportelli dalla giornata di ieri sono rimasti chiusi al pubblico per poter iniziare i lavori che permetteranno di rinnovare e ristrutturare la sede e ad ampliare l’offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione.

Poste Italiane fa sapere che sarà garantirà ai cittadini di Teulada la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Il tutto attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Sant’Anna Arresi in piazza Martiri. I lavori, salvo imprevisti avranno una durata di circa 25 giorni. (f. m.)

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