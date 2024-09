Ufficio postale chiuso fino a sabato, utenti a Gonnosfanadiga 

L’ufficio postale di Guspini, in via Torino, rimarrà chiuso fino a sabato a causa di interventi di manutenzione straordinaria. I lavori riguardano il rinnovo dell’impianto di climatizzazione, utile per ottimizzare il microclima interno, sia negli ambienti aperti al pubblico, sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale.

Per garantire il servizio durante questo periodo, Poste Italiane ha disposto che i cittadini potranno recarsi nell'ufficio postale di Gonnosfanadiga per usufruire dei servizi. Questo ufficio è situato in via Porru Bonelli ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35, e il sabato fino alle 12,35. I clienti potranno inoltre contare sul servizio Postamat, disponibile 24 ore su 24. Tra le operazioni che potranno essere effettuate nella sede di Gonnosfanadiga vi sono tutte le funzioni postali e finanziarie ordinarie, inclusa la gestione delle raccomandate in giacenza.

L’ufficio di Guspini riaprirà regolarmente lunedì prossimo, 30 settembre, riprendendo il consueto orario di apertura. I lavori garantiranno un miglior servizio agli utenti e una maggiore efficienza energetica dell’uffici, assieme al miglioramento del comfort degli utenti e del personale.

