Ufficio giudiziario? «Troppo poco» 

Il “contestato” Ufficio di prossimità del Tribunale di Tempio apre i battenti a Olbia. L’inaugurazione è prevista per lunedì prossimo nei locali del Giudice di Pace. l taglio del nastro, va detto subito, avviene in un clima di scetticismo, se non di sarcasmo, degli addetti ai lavori. L’obiettivo dell’Ufficio è quello di avvicinare il servizio giustizia agli utenti, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. ll presidio nasce da un accordo siglato da Regione (Centro di Programmazione), Tribunale (ministero della Giustizia) e Comune di Olbia. Nell’ufficio sarà possibile depositare atti, avere chiarimenti sull’iter di alcune procedure (amministrazioni di sostegno) e ottenere documenti. A quanto pare, sarà aperto due volte alla settimana. Tra gli avvocati c’è molto scetticismo. Il coordinatore del Comitato per il Tribunale di Olbia, Ciriaco Pileri, aveva detto, in occasione della presentazione del progetto: «L’elemento che balza agli occhi è lo stacco tra le necessità reali dell’utenza e le scelte operative. Non sto rivendicando uno sportello per Olbia, qui ci vuole un Tribunale ». In realtà gli avvocati olbiesi parlano di altro. Stando a indiscrezioni, l’avvocata Giulia Bongiorno, senatrice e presidente della Seconda Comissione Giustizia, presente a Tempio per il processo Grillo, ha avuto un primo incontro informale con il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Carlo Selis durante il quale si sarebbe parlato proprio del possibile istituzione del Tribunale di Olbia.

