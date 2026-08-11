Ufficio di staff del presidente «Incarico senza avviso pubblico»  

Il gruppo consiliare di minoranza in Provincia (Angelo Masala, Renzo Ponti, Federica Piras e Laura Celletti) hanno depositato un’interpellanza al presidente, Paolo Pireddu, per far luce sulle modalità di reclutamento del personale destinato all'Ufficio di staff. In particolare l'assunzione di un profilo di Istruttore amministrativo, disposta nei giorni scorsi con Decreto presidenziale, avvenuta per individuazione diretta, senza prevedere la pubblicazione di un avviso che consentisse una valutazione dei curricula degli eventuali candidati interessati.

«Anche nel caso di un incarico di natura fiduciaria, la scelta del presidente deve avvenire nell'ambito di un percorso chiaro, selezionando il profilo più idoneo tra i curricula di chi risponde a un avviso - dichiarano i 4 consiglieri – Pubblicare un bando non priva la presidenza della facoltà di scegliere la figura di supporto ritenuta più adatta, ma assicura che il rapporto fiduciario si instauri all'interno di una procedura trasparente e aperta a tutti».

Nell'interrogazione inoltre si precisa anche che il Regolamento sull'ordinamento della Provincia preveda che anche per gli uffici di supporto si adottino criteri oggettivi e trasparenti. «Saltare questo passaggio e non pubblicare un avviso adombra la linea amministrativa dell'Ente, proprio perché viene meno quel percorso di trasparenza che dovrebbe sempre guidare l'operato delle istituzioni – sottolineano gli esponenti di minoranza- Ecco perché chiediamo di valutare un riesame dell'atto in via di autotutela».

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