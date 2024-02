Ufficio della sindaca, verifiche dei tecnici  

Dopo il cedimento del soffitto dell’ufficio della sindaca, il palazzo comunale di Siliqua rimane sotto osservazione. Alcuni uffici, che si trovano in prossimità dell’area interessata dal crollo, sono stati chiusi per precauzione. Procedono spedite le verifiche dei tecnici, messe in atto per valutare l’entità del danno e per mettere in sicurezza l’intera struttura. «Il locale, per due volte era stato interessato da importanti infiltrazioni d’acqua e allagamenti, a cui sono seguite importanti spese per il ripristino e la messa in sicurezza», spiega la sindaca Francesca Atzori. Ora si attende di capire l’entità del danno attuale. Nel frattempo arriva la solidarietà del gruppo di minoranza “ Siamo Siliqua”, con una nota pubblicata in una pagina social: «Esprimiamo solidarietà e invitiamo l'amministrazione a porre in essere tutte le azioni volte a preservare l'incolumità delle persone all'interno degli edifici comunali». (a. cu.)

