Ufficio della sindaca, è crollato il soffitto 

Cedimento nel Municipio di Siliqua: crolla la volta dell’ufficio della sindaca. I calcinacci, e i pezzi delle pignatte, sono venuti giù durante la notte quando l’ufficio di via Mannu era chiuso. Il distacco su materiale ha ricoperto l’intera stanza di rottami, danneggiando tutti gli arredi, tra i quali una scrivania, spaccata in tre pezzi.

La scoperta risale a ieri mattina, all’arrivo del personale, che ha trovato la stanza invasa dalle macerie. Per garantire la sicurezza degli impiegati, e lo svolgimento delle verifiche tecniche, alcuni uffici sono stati chiusi al pubblico per l’intera giornata. «Abbiamo scampato - commenta la sindca Francesca Atzori - una situazione che avrebbe potuto avere risvolti ben più nefasti. Ci siamo attivati immediatamente. Gli edifici comunali sono tutti abbastanza vetusti e necessitano di cospicui finanziamenti per la messa in sicurezza».