Ufficio del lavoro chiuso, protesta la minoranza 

Da qualche giorno l’ufficio del lavoro in via Montevecchio è chiuso e non si capisce dove verrà trasferito. Ecco perché i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Angela Canargiu, Nicola Ennas, Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interpellanza rivolta alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu e al sindaco Stefano Altea in cui chiedono chiarimenti su queste vicenda legata alla chiusura dei locali dell’ufficio dell’impiego sito in via Montevecchio. «Come consiglieri comunali – rimarcano – già da tempo, esattamente il 15 settembre scorso, abbiamo richiesto informazioni in merito e quest’amministrazione ci aveva assicurato un interessamento al fine di trovare un locale adatto nei vari immobili disponibili nel nostro paese, ma ora è stato diramato un avviso da parte del centro per l’impiego di San Gavino in cui si informano gli utenti che gli uffici saranno trasferiti in altra sede, ma non vengono date ulteriori informazioni». Di qui la richiesta rivolta al sindaco Stefano Altea per capire quale sia la scelta finale per l’ubicazione di questi uffici che si trovano da anni nella sede di via Montevecchio messa a disposizione dal Comune in modo che questo servizio non venisse trasferito in altri comuni del Medio Campidano. (g. pit.)

