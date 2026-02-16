VaiOnline
San Gavino.
17 febbraio 2026 alle 00:48

Ufficio del lavoro chiuso, protesta la minoranza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da qualche giorno l’ufficio del lavoro in via Montevecchio è chiuso e non si capisce dove verrà trasferito. Ecco perché i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Angela Canargiu, Nicola Ennas, Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interpellanza rivolta alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu e al sindaco Stefano Altea in cui chiedono chiarimenti su queste vicenda legata alla chiusura dei locali dell’ufficio dell’impiego sito in via Montevecchio. «Come consiglieri comunali – rimarcano – già da tempo, esattamente il 15 settembre scorso, abbiamo richiesto informazioni in merito e quest’amministrazione ci aveva assicurato un interessamento al fine di trovare un locale adatto nei vari immobili disponibili nel nostro paese, ma ora è stato diramato un avviso da parte del centro per l’impiego di San Gavino in cui si informano gli utenti che gli uffici saranno trasferiti in altra sede, ma non vengono date ulteriori informazioni». Di qui la richiesta rivolta al sindaco Stefano Altea per capire quale sia la scelta finale per l’ubicazione di questi uffici che si trovano da anni nella sede di via Montevecchio messa a disposizione dal Comune in modo che questo servizio non venisse trasferito in altri comuni del Medio Campidano. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 