Ufficio anagrafe, in fila al freddo  

Se già può essere una seccatura recarsi in un ufficio pubblico per ottenere un certificato o sbrigare una pratica, lunghe file e attese al freddo non rendono la situazione migliore.

All’ufficio del Comune di Sestu molti utenti devono aspettare a lungo fuori dalla porta, perché dentro non si trova posto. Il problema sembra riguardare soprattutto l’ufficio anagrafe. Colpa anche dei ridotti orari di apertura al pubblico.

I disagi

Ma dal Comune promettono: «Miglioreremo ampliando gli orari». Una lamentela più volte fatta presente dagli utenti che negli ultimi giorni hanno raccontato i loro problemi. Si sfoga Francesca Cannas: «Mi sono recata al Comune per sbrigare diverse pratiche. Ho visto anziani e mamme con bambini, seduti fuori al freddo. Non c’era la possibilità di potersi accomodare dentro, e fuori non c’era una panchina o un gazebo per stare un po’ riparati. In più c’erano i motori del riscaldamento che buttavano fuori aria fredda, proprio sopra di noi. Mi dispiace soprattutto per le persone anziane, che, stoicamente, non si lamentavano».

Michela Setzu ricorda: «Ho aspettato due ore con i miei bambini nel passeggino, nella piazzetta davanti al Comune. Prima della pandemia facevano entrare tutti senza problemi». Ignazio Orrù, indignato commenta: «È una vergogna, inutile sperare di poter entrare, anche se piove».

Da alcuni cittadini arriva anche una proposta:«Sarebbe bello avere un display anche fuori dalla porta del Comune per indicare che numero stanno servendo, così mentre aspetti puoi andare a sederti in auto o a prendere un caffè, e tenere sotto controllo da lontano la situazione», continua Cannas.

Che cosa cambierà

Al momento gli orari dell’ufficio prevedono l’apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì esclusivamente la mattina, tranne il giovedì, quando riapre alle 15.30 per chiudere alle 17.30. Va detto che molte procedure si possono sbrigare anche online, consultando il sito web del Comune e usando il servizio online di emissione dei certificati: ad esempio, l’anagrafica di matrimonio, unione civile, nascita, e tanti altri. Ma è necessario essere dotati di Spid. La scelta di far aspettare fuori è dovuta agli spazi ridotti all’interno, ma soprattutto alla necessità di mantenere il distanziamento, dato che il Covid non è ancora un ricordo lontano.

Le parole della sindaca Paola Secci fanno ben sperare per l’immediato futuro: «Siamo a conoscenza del problema che riguarda la fila che si forma alcuni giorni della settimana per accedere ai servizi dell'anagrafe. A questo proposito dal 24 gennaio l'apertura al pubblico del martedì sarà di nuovo attiva. Stiamo anche pensando ad una soluzione per ottimizzare la capienza e la disposizione della sala d' d'attesa, così un numero maggiore di cittadini potrà trovare posto più facilmente».

