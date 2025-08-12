Ufficio anagrafe e stato civile, un’altra giornata di chiusura 

Ancora una giornata di chiusura per l’ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Serramanna, che domani, vigilia di Ferragosto, resterà chiuso al pubblico. Questo stop, come gli altri verificatisi negli ultimi tempi, è causato dalla grave carenza di personale in Municipio: negli ultimi dieci anni, il Comune ha perso circa 20 figure professionali tra pensionamenti e trasferimenti ad altri enti, senza che siano stati adeguatamente sostituiti.

Sul sito istituzionale del Comune è stata pubblicata la comunicazione ufficiale di chiusura, che rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga serie di disservizi iniziata tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, quando l’ufficio anagrafe rimase chiuso dal 18 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025. Da quel momento in poi si sono susseguite numerose chiusure forzate: dall’8 al 10 gennaio, il 23 gennaio e in vari periodi da febbraio a giugno, con un impatto anche sull’ufficio protocollo, che però ha risentito meno di queste problematiche.

La crisi occupazionale in atto ha spinto diversi cittadini a rivolgersi agli uffici comunali del vicino Comune di Villasor per ottenere la carta d’identità.

Solo il mese scorso, inoltre, l’ufficio anagrafe di Serramanna è rimasto chiuso dal 7 al 21 luglio, dopo una breve parentesi di aperture straordinarie dedicate esclusivamente al rilascio delle Carte d’identità elettroniche, tenutesi nei giorni 2, 3 e 4 luglio.

