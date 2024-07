Ufficializzati i 20 nomi dei consiglieri eletti Ora tocca alla Giunta 

Le tanto attese lettere sono arrivate ieri a ogni consigliere eletto a Monserrato. Risolto anche il dubbio su chi dovesse sedersi in Aula tra Andrea Zucca (La Svolta- Progressisti) e Maristella Lecca di Fratelli d'Italia: l’ha “spuntata” il primo. Ora spetterà a ciascun consigliere confermare o meno la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. Qualora non dovesse accettare, prenderebbe il posto il primo dei non eletti della lista di appartenenza del dimissionario.

Intanto il sindaco Tomaso Locci sta dedicendo la data del primo Consiglio e probabilmente già in quella seduta – dove ci sarà la proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti - nominerà anche la Giunta dove è probabile che ci sarà qualche novità rispetto alla precedente.

Due dati interessanti sul Consiglio: la metà esatta dei 20 consiglieri è formata da donne e l'età media è di 54 anni. Il consigliere più anziano è Piergiorgio Massidda, con i suoi 78 anni, mentre la più giovane è Emanuela Ambu, che ne ha 38. Entrambi appartengono alla lista civica Monserrato Libera, la più votata, della coalizione di Tomaso Locci. Quattro sono le new entry in Consiglio: si tratta di Masoud Soleimani (Monserrato Libera), medico di famiglia, Efisio Sanna (Gruppo Misto), ingegnere e uno dei tre candidati sindaci sconfitti, Andrea Massidda (Riformatori) e Franca Cicotto (Adesso Sardegna), che torna in Consiglio dopo sette anni di assenza. Tra gli eletti, Emanuela Stara, Claudia Lerz e Fabiana Boscu sono state assessore nella precedente Giunta.

