Ufficiale l’ok al restauro delle statue decapitate: stanziati ventimila euro 

La lunga attesa è finita. Le Quattro Stagioni saranno finalmente restaurate. Le splendide statue Ottocentesche dei Giardini pubblici erano state vandalizzate da ignoti nella notte tra il 20 e il 21 aprile del 2018, mentre il parco era chiuso. Tre, per la precisione, erano state decapitate e le teste gettate in una aiuola accanto. Mentre la quarta risultava già priva della testa. A distanza di sei anni da quel grave atto di inciviltà che aveva lasciato sgomenti gli appassionati d’arte e tutti i cagliaritani, le statue che fronteggiano l’ingresso della Galleria comunale d’arte torneranno tutte intere.

L’annuncio

A dare la buona notizia è Maria Dolores Picciau, assessora comunale con delega alle Attività culturali e alla Gestione museale. «Sono stati chiesti i soldi al Bilancio per procedere con il restauro, attendiamo l’approvazione», annuncia, «saranno spesi circa 20 mila euro. E l’intervento avverrà entro l’anno».

Le quattro statue, dell’altezza di circa un metro e mezzo, poggiano su piedistalli e campeggiano ai lati dello slargo finale di via dei Bombardamenti 1943, ossia il viale principale dei Giardini pubblici, quello che dall’ingresso di largo Dessì porta alla Galleria comunale d’arte. Tre riportano l’indicazione dei mesi che personificano: Estate, Autunno e Primavera. La quarta statua riporta l’intitolazione Aria.

E questo lascia presupporre», come si legge nella didascalia museale, che potesse esistere un altro gruppo composto da sculture marmoree perdute e raffiguranti i quattro elementi. Avvalora questa tesi anche l’esistenza di una foto della fine dell’Ottocento dove compare una statua acefala, di cui non si ha più notizia, nella quale la figura femminile sembrerebbe tenere in mano una torcia di fuoco.

L’attesa

Dall’aprile 2018 ad oggi si sono registrate tantissime lamentele per il mancato restauro. Specialmente da parte dei frequentatori abituali dei Giardini. Sdegno e perplessità anche tra i turisti diretti alla Galleria.

Al punto che il caso delle Quattro Stagioni prive delle loro teste era approdato in Consiglio comunale a seguito di un’interrogazione urgente presentata, nel novembre 2021, dal consigliere Marcello Polastri. Ora finalmente le teste saranno ripristinate. Per la gioia dei visitatori e per un maggiore decoro dei Giardini pubblici.

