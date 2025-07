Ufficiale: Angheleddu resta al Monastir 

Monastir. Come prevedibile, e preannunciato dai diretti interessati (società e tecnico), va avanti il rapporto professionale tra il Monastir e l’allenatore Marcello Angheleddu: ieri il club ha annunciato la conferma in panchina dell’uomo che in due stagioni ha portato la squadra dalla Promozione alla Serie D dominando il campionato 2023-24 e chiudendo al secondo posto quello appena concluso in Eccellenza prima di trionfare nei playoff nazionali, vittoria che consentirà ai campidanesi di partecipare per la prima volta nella loro storia alla Quarta serie.

Angheleddu resterà «con immutata voglia di ottenere altri risultati di livello», fa sapere il club, «per continuare il progetto». Il tecnico a sua volta si dice «felice di avere questa opportunità» e poi ringrazia «la società. Avendo visto questo contesto crescere tanto negli ultimi due anni nutro un forte senso di appartenenza e responsabilità perché so da dove siamo partiti e con quante difficoltà abbiamo raggiunto questo obiettivo, che ora va tutelato. Adesso cambiano gli scenari, bisogna vedere come stare a questi livelli. Il primo lavoro sarà avere equilibrio e far passare il messaggio a tutto l’ambiente, poi con la serenità e l’ottimismo che ci hanno sempre accompagnato affronteremo questa avventura. Voglio ringraziare tutti i tifosi e chi ci ha sostenuto in questi due anni, così come tengo molto a farlo per tutti i ragazzi passati sotto la mia gestione: hanno permesso che il Monastir toccasse questo traguardo storico. E ringrazio anche il mio staff, col quale faremo ancora un percorso insieme e con cui la condivisione ogni giorno è un miglioramento a livello umano e sportivo».

