Uffici, via alla riorganizzazione: cambio anche all’Ambiente 

Cambio ai vertici nel settore Ambiente, con il nuovo dirigente in arrivo dal Comune di Selargius: Pierpaolo Fois, da anni a capo dell’area tecnica in piazza Cellarium e dalla prossima settimana - dopo aver superato il concorso svolto lo scorso anno - nuovo dirigente nell’assessorato quartese di viale Colombo.

Un nuovo ingresso nella pianta organica del Municipio, insieme alle conferme di Raffaele Cossu e Anna Maria Ravastini, rimasti negli stessi settori guidati sinora, stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato dopo i concorsi del 2022. Le altre due new entry recenti sono Giuseppe Loddo, all’Edilizia privata, e Leonardo Erriu agli Affari generali, servizi demografici e Urp. Un nuovo assetto che rientra nella riorganizzazione dei settori del Comune, studiata dalla Giunta per ripartire meglio deleghe e competenze, e cercare di accelerare l’attività di tutti gli assessorati.

Si parte dalla separazione dei due settori che sinora hanno viaggiato insieme, Edilizia privata e Urbanistica: il primo si concentrerà sul fronte dei condoni, con migliaia di pratiche ferme da anni e in parte smaltite da un gruppo di professionisti assunti con contratto interinale, Urbanistica invece si potrà concentrare sull’adeguamento del Puc e sulla definizione del Piano di utilizzo dei litorali. Stesso discorso per il settore Ambiente che viene accorpato con Protezione civile e Mobilità sostenibile, e diviso dai Servizi tecnologici che in questi due anni hanno avuto la priorità e rallentato l’iter delle politiche ambientali.

