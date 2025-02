Uffici, via al Risiko degli immobili 

Acquisto della caserma dei Vigili del fuoco, trasferimento del comando provinciale dei Carabinieri, poi il recupero di Villa Melis, dell’ex Cisapi, di Buoncammino, della scuola di via Abruzzi e del vecchio mattatoio di via Po. Il primo tavolo tecnico del “Piano Città di Cagliari” ha definito la strada dell’accordo di collaborazione per razionalizzare, valorizzare, riqualificare e rigenerare il patrimonio immobiliare pubblico del capoluogo. Il patto coinvolge Regione, Agenzia del Demanio, Università di Cagliari, Autorità del sistema portuale del mare di Sardegna, Città metropolitana di Cagliari e Comune.

Il vertice

Che l’incontro tenutosi giovedì scorso, nella sede regionale dell’Agenzia del Demanio, fosse di grande importanza lo dimostrano i partecipanti. Al tavolo convocato dalla direttrice del Demanio Rita Soddu hanno partecipato il sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana Massimo Zedda, il rettore Francesco Mola, il segretario generale dell’Autorità portuale Natale Ditel e il capo di gabinetto della presidente della Giunta regionale Luca Caschili. Un incontro durato tre ore, durante le quali sono stati messi sul piatto della bilancia gli immobili pubblici di proprietà di ciascun ente non più funzionali all’uso originario. Una sorta di Risiko, di scambio alla pari nell’ottica del risparmio e dell’ottimizzazione.

I Carabinieri traslocano

I lavori per la riqualificazione dell’ex caserma Livio Duce, costati 8,5 milioni di euro, sono al rush finale. Tanto che è stata anche decisa la data in cui il Comando provinciale dei Carabinieri si trasferirà negli edifici di San Bartolomeo. Il 5 giugno, Festa dell’arma, è in programma la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali. I militari lasceranno l’edificio di via Nuoro consentendo così un risparmio di 632.000 euro all’anno di canoni passivi. Durante la riunione è stato anche deciso il futuro della Stazione dei Carabinieri di Villanova, ospitata sempre nei locali di via Nuoro. I militari saranno accorpati nello stabile della Legione di via Grazia Deledda, nei locali dove un tempo c’erano le scuderie. Una porzione di proprietà della Città Metropolitana – che usufruirà di un finanziamento di 2,5 milioni di euro per la riqualificazione - che sarà ceduta in comodato d’uso ai Carabinieri. Nel frattempo, andranno rivalutati gli accordi con i proprietari dell’immobile e, in caso di mancanza di intesa, trovata una soluzione nelle vicinanze.

Vigili del fuoco

Altro accordo siglato giovedì scorso riguarda la caserma dei Vigili del Fuoco. Il Comune ha venduto lo stabile di viale Marconi all’Agenzia del Demanio per 4,5 milioni di euro. Un’operazione esclusivamente contabile (per i pompieri non cambierà nulla) che consentirà di risparmiare 163.000 euro all’anno, che attualmente vengono versati nelle casse di Palazzo Bacaredda.

Le prospettive

Sono a buon punto anche i procedimenti per la riqualificazione di altri due grandi stabili pubblici. Con fondi Fsc sarà riqualificata Villa Melis, in viale Diaz, di proprietà dell’Università. Lo scopo è di realizzare la sede Didattica internazionale per gli studenti stranieri. La direttrice nazionale Alessandra del Verme lo aveva anticipato al nostro giornale: «Cagliari dovrà diventare una città per studenti». E su questo obiettivo si articola l’assegnazione in comodato d’uso da parte della Regione all’Università del complesso ex Cisapi di Su Planu.

