Uffici turistici nella “Casa bianca” Pronti 850 mila euro per adattarla 

La “Casa bianca”, l’edificio donato al Comune di Muravera che si trova al centro del paese, sarà completamente ristrutturata e ospiterà gli uffici turistici di Muravera e di tutti i Comuni che fanno parte dell’Unione del Sarrabus e del Gerrei. I fondi necessari per il recupero dell’immobile – 850mila euro – sono in arrivo grazie al Progetto di Sviluppo Territoriale “Viviamo il Sarrabus-Gerrei” (oltre 12 milioni per 14 Comuni). «È una grande occasione – sottolinea il sindaco di Muravera Salvatore Piu – per creare un’autentica integrazione fra l’offerta turistica del Sarrabus, basata in particolare sulle bellezze del mare e quella del Gerrei che, ora come ora, non raccoglie quanto merita visti i tesori ambientali e storici che offre quel territorio e che meritano di essere conosciuti».

La “Casa bianca” (soprannominata così perché nei primi anni ’90 i proprietari la tinteggiarono completamente di bianco) diventerà la principale porta d’ingresso per il territorio e anche, per quanto riguarda il Gerrei, uno strumento per combattere lo spopolamento: «Lo sviluppo turistico – aggiunge Piu – è uno dei possibili argini a questo dramma».

Dall’amministrazione comunale un occhio di riguardo a chi ha donato l’edificio, la signora Mimmina Zinzula: «Sarà ricordata con una targa all’esterno della casa», conclude Piu. «La memoria del nostro paese non deve andare persa, e non deve mancare il nostro grazie a chi, col proprio dono, ha reso più ricca la comunità». (g. a.)

