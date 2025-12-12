VaiOnline
Dibattito.
13 dicembre 2025 alle 00:09

Uffici stampa, le sfide dei giornalisti sardi 

Di fronte ai profondi cambiamenti del settore dell’informazione, quali sono, oggi, ruolo e competenze dei giornalisti che operano negli uffici stampa? Dal mancato aggiornamento della legge 150 del 2000 — ferma a un’epoca che non esiste più — al dilagare delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, fino al recente riconoscimento delle nuove figure dei comunicatori social e digital nella Pubblica amministrazione, il futuro della professione di addetto stampa sembra più incerto che mai.

L’incontro

Per fare il punto sullo stato attuale della professione e interrogarsi sulle sfide future, tra prospettive e minacce, sono in programma oggi, alle 10, nella sala conferenze dell’Associazione Stampa Sarda, in via Barone Rossi 29, gli Stati generali delle giornaliste e dei giornalisti degli uffici stampa della Sardegna. Organizzati dall’Associazione Stampa Sarda e dal Gus Sardegna, saranno un’occasione per ascoltare e capire come operano e quali criticità affrontano le giornaliste e i giornalisti degli uffici stampa pubblici e privati dell’isola, e per individuare le priorità da affrontare, sotto il profilo normativo, contrattuale e tecnico-operativo, per valorizzare al meglio questa figura professionale. Gli esiti dell’incontro di sabato confluiranno in un documento che sarà trasmesso al Gus nazionale.

Nel corso della mattinata sarà celebrata la cerimonia di consegna del “Premio Giornalismo Sardo – L’Addetto Stampa dell’Anno 2025” nelle diverse categorie in concorso.

Sono previsti gli interventi di Simonetta Selloni, segretaria dell’Associazione Stampa Sarda, Luchino Corrias, presidente Gus Sardegna, Giuseppe Meloni, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Sergio Nuvoli, vice presidente Gus nazionale.

