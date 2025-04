Uffici stampa, Anci e giornalisti firmano il protocollo 

Chi lavora negli uffici stampa dei Comuni dev’essere iscritto all’Ordine dei giornalisti: è il principio sancito dal protocollo d’intesa firmato ieri dall’Anci Sardegna, dall’Assostampa sarda con il suo Gruppo uffici stampa e dall’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Il protocollo, che avrà validità triennale, inquadra la materia disciplinata dalla legge nazionale 150 del 2000, richiamata dall’accordo stipulato il 7 aprile 2022 tra Fnsi e Aran.

Il protocollo prevede le tutele sindacali dei giornalisti, chiarisce i criteri per il loro reclutamento e l’inquadramento nel profilo “specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico”, collocandoli nello specifico “settore informazione”. Previste anche una commissione di monitoraggio e una campagna di sensibilizzazione e informazione sull’intesa, con seminari formativi validi anche ai fini della formazione professionale dei giornalisti.

Daniela Falconi, presidente Anci Sardegna, parla di un accordo «fondamentale, perché i giornalisti nella pubblica amministrazione sono garanzia di professionalità e indipendenza sia per motivi deontologici che per le competenze specialistiche che possiedono». Per Giuseppe Meloni, presidente dell’Ordine, è «significativo che sia assicurato il principio di chiarezza e completezza dell’informazione sull’attività dei Comuni, attraverso la quale i cittadini potranno consapevolmente partecipare alla vita democratica delle istituzioni». Simonetta Selloni, presidente dell’Assostampa, parla di un «passo importantissimo che pone dei punti fermi sul riconoscimento del ruolo e della professionalità dei giornalisti nell’ambito della pubblica amministrazione». Soddisfatto il presidente del Gus, Luchino Corrias, che mette il gruppo a disposizione «per la formazione necessaria di chi viene chiamato a svolgere questo importante ruolo di informazione».

