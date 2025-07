Uffici sguarniti, protesta dei lavoratori precari 

A Nuoro ieri davanti al Tribunale protesta dei sindacati Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi per le carenze di organico e l’assenza di prospettive per la stabilizzazione dei precari degli uffici per il processo (Upp). Sono circa 35 i precari impegnati da tre anni a Nuoro negli uffici per il processo, 12 mila in tutta Italia: non sanno ancora se potranno proseguire l’attività. Con grave danno - spiegano i sindacati - per le prospettive occupazionali e per il funzionamento degli uffici. Assunti con fondi del Porr, il ministero della Giustizia oggi sembra intenzionato a stabilizzare soltanto una parte. «Il sistema sta crollando per l’assenza di personale», denunciano i sindacati. Ieri accanto a loro anche alcuni sindaci del territorio in fascia tricolore.

Oltre al tema dei precari c’è quello generale che riguarda gli organici: figure professionali come cancellieri, tecnici amministrativi, sono sottodimensionate. Gravissima la situazione in Procura, da cinque anni manca il dirigente amministrativo. Vacante il direttore amministrativo. Grave la carenza dei cancellieri: uno solo in servizio sui sei. Gli operatori giudiziari sono 3 su 12. Un solo commesso su 4 è attivo. Anche tra i quattro conducenti di automezzi giudiziari, solo uno è in servizio, anch’egli prossimo alla pensione.

