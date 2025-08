Uffici sguarniti: 10 assunzioni in Comune 

I bandi di mobilità non hanno prodotto i risultati sperati, ma l’utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti ha consentito al Comune di Serramanna di assumere dieci nuovi dipendenti. L’amministrazione, guidata dal sindaco Gabriele Littera, attende ora l’arrivo del nuovo personale entro due o tre mesi, con alcune unità operative già dai primi di agosto e le restanti tra settembre e ottobre.

«Si tratta di dieci assunzioni», conferma Littera: «Due avverranno tramite bandi di mobilità pubblicati da noi, le altre otto grazie allo scorrimento di graduatorie concorsuali di altri Comuni». Il Comune ha infatti chiesto e ottenuto l’utilizzo, a titolo oneroso, di elenchi di idonei provenienti da selezioni pubbliche svolte da altri enti locali.

I settori scoperti

Il nuovo personale sarà assegnato a vari settori, tra cui amministrativo e sociale, duramente colpiti dalla cronica carenza di organico. Negli ultimi dieci anni, a Serramanna, il numero di dipendenti comunali è sceso da 48 a 27 unità. Un’emorragia di risorse dovuta a pensionamenti, trasferimenti per mobilità e vincite di concorsi in altri enti. La carenza di personale ha portato a pesanti ripercussioni sull’erogazione dei servizi, con uffici chiusi a rotazione, tra cui Anagrafe, Stato civile e Protocollo. La situazione ha raggiunto un punto critico a gennaio, quando le sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione denunciando carichi di lavoro insostenibili e condizioni di stress. In alcuni casi, i cittadini si sono rivolti al Comune di Villasor per ottenere documenti essenziali, come la carta d’identità.

La fuga e le contromisure

Per contrastare l’esodo, l’amministrazione ha dapprima bloccato i nulla osta per la mobilità in uscita e, successivamente, pubblicato bandi per nuove assunzioni. L’intervento più efficace si è però rivelato quello legato all’accesso alle graduatorie di altri enti. «Non si è trattato solo di mobilità», chiarisce il sindaco: «Molti dipendenti se ne sono andati dopo aver vinto altri concorsi. Sono dinamiche normali negli enti pubblici». Littera guarda con fiducia al futuro: «Ci vorranno ancora alcuni mesi ma grazie all’integrazione delle nuove risorse umane siamo sulla strada giusta per ristabilire la piena operatività del Comune».

