Uffici pubblici chiusi, si apre l’asta 

C’è chi ha chiuso definitivamente i battenti, chi di locali ne ha d’avanzo e ha deciso di cederli al miglior offerente che ancora non ha trovato. È il caso della Camera di commercio di Oristano, accorpata da qualche anno a quella di Cagliari per volere del governo Renzi per razionalizzare la spesa pubblica.

Camera commercio

Il vicepresidente della Camera Cagliari-Oristano, Nando Faedda anticipa: «La vendita di una parte dell’edificio camerale non è diretta conseguenza dell’accorpamento, l’avremmo comunque disposta in quanto non più necessaria all’operatività dell’ente. Lo stesso discorso interessa anche Cagliari che ha messo all’asta un immobile nella zona industriale Cagliari-Elmas». L’immobile di Oristano è inserito nel complesso camerale di via Carducci, occupa il piano terra un tempo adibito a uffici per una superficie commerciale di 500 metri. La base d’asta è stata fissata in 638 mila euro. Il primo esperimento con scadenza 1 marzo è andato deserto; il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato fissato all’11 aprile. «A scanso di equivoci – precisa Nando Faedda- va subito chiarito che la messa all’asta dei 500 metri dell’edificio della Camera in via Carducci 74 non significa una riduzione dei servizi camerali che non cambieranno di una virgola; la vendita è conseguente al processo di digitalizzazione di tutti i servizi e alla riduzione del personale che rispetto a qualche anno fa è sceso per i pensionamenti da 26 a 15 unità».

Banca d’Italia

Dopo il boom conseguente alla promozione a sede della Provincia col tempo e la restrizione della spesa pubblica la città ha ridotto la parte degli uffici pubblici. A iniziare dalla Banca d’Italia che dopo 34 anni dall’apertura, su input della sede centrale di via Koch, chiude i battenti e qualche anno dopo mette all’asta i locali di via Donizetti 1 che ospitavano la filiale oristanese. Il primo esperimento nel 2012 andò deserto e da allora l’immobile è ancora nel mercato. Acquirenti cercasi ma trovarli è complicato probabilmente per il prezzo che 12 anni fa era di 2 milioni di euro circa per la filiale e 1 milione e mezzo per gli appartamenti dove risiedevano gli impiegati. La costruzione che risale al 1975 occupa una superficie lorda coperta di 3.447 metri quadrati. In piazza Roma dal 2012, anno in cui l’Inps accorpò l’Inpdap, è stato chiuso il locale storico che prima di essere acquistato dall’Istituto di previdenza era sede dell’hotel ristorante Firenze.

Enel

Il tour degli ex uffici pubblici abbandonati continua con il palazzo di piazza Giovanni Paolo II, di fronte all’episcopio, che una volta ospitava gli uffici dell’Enel. Anni fa si parlò di adibirlo a struttura residenziale per persone non autosufficienti ma è rimasta solo un’idea difficile se non impossibile da realizzare. Il piano del centro storico inserisce l’ex Enel nelle aree speciali che prevede uffici e locali commerciali al piano terra e residenziale nei piani superiori.

