Uffici Prefettura, lite senza fine 

Una storia senza fine. Non sono bastati trent’anni anni dalla costruzione degli uffici della Prefettura-Questura e Polizia stradale in via Beatrice d’Arborea, di cui oltre venti trascorsi nelle sedi giudiziarie, per chiudere definitivamente i conti del cantiere. La seconda sezione della Corte di Cassazione, presidente Alberto Giusti e relatore Cristina Amato, ha rinviato alla Corte d’Appello di Cagliari la definizione del contenzioso promosso dal “Centro immobiliare servizi – cis srl” domiciliata a Roma che aveva realizzato le due torri tra loro collegate e vendute ancora in costruzione, gennaio 1991, alla Cassa per le pensioni dei sanitari, amministrata all’epoca dalla Direzione generale degli Istituto di previdenza del ministero del Tesoro, successivamente assorbita dall’Inpdap e in ultimo dall’Inps.

La storia

Nel 1992 tra la società proprietaria e il ministero dell’Interno veniva stipulato il contratto di locazione con l’impegno della società Cis srl di allestire ed eseguire tra il 1980 e il 1992 una serie di opere non previste dal contratto ma funzionali alla Prefettura e alla Questura di Oristano per il valore in vecchie lire di 1.272.585.000. Alla richiesta di saldare il conto il ministero dell’Interno si tirava indietro: mai ordinato quelle opere mentre l’Inpdap ribaltava la commissione alla Questura, Prefettura e Polizia di Stato. Al “Centro Immobiliare Servizi” che con il proprio legale chiedeva all’Inpdap e al Ministero il pagamento di 657.235,30 euro il Tribunale di Cagliari rispondeva picche in quanto la società ricorrente non avrebbe dimostrato l’effettuazione dei lavori e giustificato la somma richiesta.

Il braccio di ferro

La Corte d’Appello ribaltava la sentenza e condannava l’Inps (subentrato all’Inpdap) a pagare alla Cis la somma di 570.063,49 euro stabilita dalla perizia del consulente tecnico d’ufficio. Secondo i giudici di secondo grado la corrispondenza tra l’ufficio tecnico Erariale di Oristano dimostrava che Prefettura, Questura e Polizia Stradale avevano effettivamente richiesto alla società venditrice Cis l’esecuzione di lavori extracontrattuali, regolarmente validati dall’Ute. La Cassazione in parte accoglie le motivazioni e in parte le rigetta per quanto attiene al quantum da riconoscere alla società venditrice degli immobili, ancora occupati con contratto di locazione dalla Prefettura, Questura e Polizia stradale per un importo a favore dell’Inps di circa un milione di euro all’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA