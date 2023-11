Uffici municipali con organico sul filo 

Centodieci dipendenti per una cittadina di quasi 26 mila abitanti, stipendi bassi, carichi di lavoro pesanti, corsi di formazione insufficienti, età media elevata: la questione dell’organico resta centrale nel Municipio di Assemini, dove si susseguono le feste di pensionamento. Nell’ultima, pochi giorni fa, hanno salutato colleghi e collaboratori Maria Assunta Scalas e Tina Caria, che lasciano ufficio personale e edilizia privata. E ha salutato, non celando una certa preoccupazione, anche il segretario generale Remo Ortu: «I Comuni sardi, soprattutto quelli piccoli, stanno vivendo periodi drammatici, impossibilitati a garantire anche i servizi minimi essenziali alle loro comunità», ha spiegato il neo-pensionato. «Assemini non si trova in questa drammatica situazione – ha aggiunto – ma non si sottrae alla crisi generale che negli ultimi anni ha investito anche i Comuni medio grandi».

Fuga verso la Regione

Per chi può la salvezza è rappresentata dalla fuga verso altri lidi, ad esempio l’amministrazione regionale che offre un trattamento giuridico economico migliore. «Nell’ultimo quinquennio – spiega Jessica Mostallino, assessora con delega al Personale – a fronte di 89 assunzioni fatte abbiamo registrato 90 cessazioni tra pensionamenti e dimissioni volontarie. Gli uffici che risentono di più sono sicuramente quelli tecnici: l’anagrafe era uno dei punti critici ma appena insediati abbiamo fatto delle scelte e colmato la carenza. Anche la pianta organica – aggiunge Mostallino – ha bisogno di una rivisitazione che ci apprestiamo a fare perché non è rispondente alle esigenze di un Comune come Assemini». Dove i cittadini chiedono servizi qualitativamente e quantitativamente migliori.

«Situazione critica»

Preoccupazioni condivise anche dall’opposizione: «La situazione della pianta organica è davvero critica», dice Niside Muscas. «L’ufficio che ne risente di più è la ragioneria. Se non ci sono i funzionari è davvero difficile far funzionare la macchina amministrativa. Atra grave perdita è rappresentata dalla cessazione del segretario generale che rappresenta per l’amministrazione la garanzia di legittimità di ogni atto».

Diego Corrias, del M5s, si unisce all’apprensione: «Il problema del personale è molto forte. Ne ho parlato molto in campagna elettorale: con la giunta Licheri abbiamo fatto concorsi come non si vedevano da tempo ma non è bastato, abbiamo perso decine di funzionari qualificati e preparati. Andare in Regione è conveniente perché gli stipendi sono più alti». Soluzioni? «Bisogna creare le condizioni per far sì che i dipendenti possano restare. In Consiglio regionale esiste una proposta di legge della minoranza per il cosiddetto “comparto unico” che permetterebbe in parte di risolvere il problema. Al sindaco (che ora ha potuto toccare con mano il problema) ho chiesto di sollecitare i suoi alleati in Regione, che siedono nella giunta Solinas, affinché possa passare. Sarebbe un atto concreto».

