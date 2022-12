Uffici giudiziari, una vana attesa 

C’è chi si è letteralmente perso nei meandri del Tribunale di Cagliari e, disperato, ha telefonato al proprio avvocato. Altri, pur di evitare i costi crescenti della causa, stanno rimandando all’infinito la nomina di un amministratore di sostegno per un proprio parente.

Gli uffici

Sono solo alcuni dei disagi concreti vissute dalle persone soprattutto di Carbonia prive dell’ufficio di prossimità cioè sportelli di assistenza che non rimpiazzeranno le sedi staccate dei Tribunali chiuse nel 2014, ma consentiranno di usufruire di quei servizi (detti di volontaria giurisdizione) che di solito non prevedono l’assistenza di un legale, evitando così di spostarsi a Cagliari. Il progetto finanziato dalla Regione (a suo carico costi di gestione, arredi e formazione del personale) è partito a Iglesias (via Pacinotti), «entro 30 giorni decollerà a Carloforte – anticipa il sindaco Stefano Rombi - in via Dante», è quasi tutto pronto anche a Sant’Antioco (via Risorgimento), e a Villamassargia (in Municipio). E Carbonia, che aveva un maxi Tribunale di cui addirittura si vociferava la possibile “promozione” a sede staccata della Procura? Al posto del Tribunale ci sono uffici comunali, ha perso il treno regionale del 2022 e non è neppure detto che ci salirà nel 2023: «Non è, infatti, detto che la Regione rifinanzi quel progetto – dice il sindaco Pietro Morittu – e peraltro noi con un bilancio in sofferenza al momento non è detto che troveremo personale e risorse per aprire un nuovo servizio». Con buona pace dei cittadini costretti ancora a dispendiose trasferte a Cagliari, fra piccole grandi odissee quotidiane.

I disagi

«Tempo fa due miei clienti certo non avvezzi alle aule e agli uffici giudiziari - rivela l’avvocato Alessandro Sini – si sono fisicamente persi all’interno del Tribunale di Cagliari e non hanno potuto completare una pratica: riportare il servizio nel territorio è un segno di progresso civile». Parla di «risparmio netto di tempo anche per noi avvocati – sottolinea il legale Fiorella Fois – perché spostarsi continuamente a Cagliari è destabilizzante per noi e per i clienti: alcuni hanno rinunciato ad esercitare i proprio diritti perché i continui viaggi a Cagliari erano dispendiosi». L’amministrazione di sostegno delle persone non in grado del tutto o in parte di intendere o di volere, la designazione di tutori e altre forme di tutela sono le pratiche più ricorrenti negli uffici di prossimità: «Vero è – analizza l’avvocato Francesco Mura – che ora certe cose si possono fare in via telematica, ma ce ne sono altre che comportano la presenza fisica a Cagliari salvo scoprire, come accaduto a miei clienti, che i giudici variano con frequenza stanze e orari: viaggi a vuoto». Emblematici due episodi raccontati dall’avvocato Nada Pala: «A Cagliari si sono persi due clienti ottantenni, e in un altro caso un utente che aveva ricevuto un’eredità con debiti ha accantonato l’azione di rinuncia per le costose trasferte a Cagliari». Severo il giudizio del consigliere comunale Daniela Garau, avvocata: «Carbonia ha perso il treno, ennesima dimostrazione di scarsa lungimiranza politica».