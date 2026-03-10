«Uffici giudiziari, precari da stabilizzare» 

Carenza d’organico, stabilizzazione del personale precario, carichi di lavoro elevati, necessità di valorizzare le professionalità interne, progressioni verticali per cancellieri esperti e applicazione del contratto nazionale delle Funzioni centrali 2022-2024. Tutti temi caldi al centro dell’assemblea del personale amministrativo degli uffici giudiziari che si è svolta ieri mattina al Tribunale di Lanusei a cui hanno preso parte, fra gli altri, il coordinatore nazionale della Giustizia Cisl, Eugenio Marra, e il coordinatore regionale, Pietro Sale.

Il segretario generale della Fp Cisl Ogliastra, Fabrizio Meloni, ha ringraziato i coordinatori e tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno assistito all’incontro, sottolineando che per un tribunale di piccole dimensioni, a rotazioni cicliche messo in discussione con paventate chiusure (ipotesi sempre spente sul nascere), è fondamentale poter contare su personale stabile e numericamente adeguato, così da garantire il corretto funzionamento degli uffici e servizi efficienti ai cittadini.

«La Fp Cisl Ogliastra - ha dichiarato Meloni - continuerà a sostenere le istanze del personale amministrativo della giustizia, promuovendo il rafforzamento degli organici, la stabilizzazione del personale e la valorizzazione professionale».

