VaiOnline
Lanusei.
11 marzo 2026 alle 00:19

«Uffici giudiziari, precari da stabilizzare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carenza d’organico, stabilizzazione del personale precario, carichi di lavoro elevati, necessità di valorizzare le professionalità interne, progressioni verticali per cancellieri esperti e applicazione del contratto nazionale delle Funzioni centrali 2022-2024. Tutti temi caldi al centro dell’assemblea del personale amministrativo degli uffici giudiziari che si è svolta ieri mattina al Tribunale di Lanusei a cui hanno preso parte, fra gli altri, il coordinatore nazionale della Giustizia Cisl, Eugenio Marra, e il coordinatore regionale, Pietro Sale.

Il segretario generale della Fp Cisl Ogliastra, Fabrizio Meloni, ha ringraziato i coordinatori e tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno assistito all’incontro, sottolineando che per un tribunale di piccole dimensioni, a rotazioni cicliche messo in discussione con paventate chiusure (ipotesi sempre spente sul nascere), è fondamentale poter contare su personale stabile e numericamente adeguato, così da garantire il corretto funzionamento degli uffici e servizi efficienti ai cittadini.

«La Fp Cisl Ogliastra - ha dichiarato Meloni - continuerà a sostenere le istanze del personale amministrativo della giustizia, promuovendo il rafforzamento degli organici, la stabilizzazione del personale e la valorizzazione professionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 