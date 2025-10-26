Uffici giudiziari nell’incertezza 

Due anni e mezzo senza un presidente del Tribunale in pianta stabile e ora inizia anche la trafila, non si sa quanto lunga, per la nomina del procuratore della Repubblica. Gli uffici giudiziari della Gallura sono in una fase di incertezza totale che sta avendo ripercussioni anche sul funzionamento del presidio di giustizia. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tempio ha inviato una nota al Csm per chiedere spiegazioni sulla situazione di stallo che ha congelato la nomina del presidente del Tribunale. Di fatto da due anni e mezzo la carica è vacante. Hanno presentato le domande per la poltrona più importante del palazzo di giustizia, l’attuale presidente facente funzioni, Caterina Interlandi e il magistrato Ezio Castaldi. Caterina Interlandi è la magistrata che ha messo il turbo alle udienze penali eliminando una consistente quota di arretrato. Un lavoro che ha dato i suoi frutti, dopo almeno tre anni di straordinari per i giudici e il personale amministrativo. Ezio Castaldi, in servizio a Genova, ha già lavorato in Gallura con diversi importanti incarichi.

«Fate in fretta»

Il problema è la Sezione Civile: troppi fascicoli, troppe cause, tanti atti da notificare e pochi giudici, cancellieri e ufficiali giudiziari. Sono al palo atti delicati e importanti: pignoramenti, sfratti e tutte le operazioni sui conti correnti che richiedono un numero adeguato di ufficiali giudiziari. «Noi ovviamente non entriamo nel merito delle decisioni del Csm, non è questo il punto – sostiene il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio, Carlo Selis - La nostra preoccupazione, l’abbiamo manifestata con una nota, è la situazione di stallo. Ci sono decisioni importanti da assumere, ci sono attività da pianificare e non c’è un presidente nel pieno delle sue funzioni. Questo è il quadro da almeno due anni e mezzo».

Il capo dei pm

Il prossimo anno scadrà il mandato di Gregorio Capasso, il capo dei pm di Tempio. Il Csm avrebbe dovuto decidere quando Capasso lascerà l’ufficio e invece il tema per ora è stato accantonato. Anche la Procura si avvia verso un lungo periodo di transizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA