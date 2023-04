Uffici e imprese si svuotano «A rischio il futuro dell’Isola» 

Le questioni sociali ed economiche per Carta si intrecciano saldamente: «È inevitabile, se il Paese e la Sardegna vogliono assicurarsi un futuro sostenibile non potranno fare a meno di nuova forza lavoro che dovrà arrivare anche dall’estero. E dovrà farlo in tempi brevissimi».

«Bisogna intervenire subito, perché la sostenibilità del sistema ha i mesi contati», conferma Gavino Carta, segretario regionale della Cisl. «Le politiche di occupazione attive sono infatti troppo lente per compensare una fuga di massa dal posto di lavoro e devono fare i conti sia con il calo demografico che con la carenza di giovani intenzionati a subentrare per mancanza di stimoli economici o capacità professionali».

L’emergenza è adesso. Il pensionamento nell’Isola di migliaia di lavoratori non riguarda infatti un futuro più o meno imprecisato, ma fa parte di un esodo in corso che rischia di mandare in tilt fra pochi mesi il sistema amministrativo e produttivo regionale. Ecco perché i sindacati sardi, seppure non vogliano passare da catastrofisti, lanciano l’allarme, limitandosi a osservare un’emorragia incontrastata di dipendenti e autonomi senza che chi di dovere abbia attuato un piano di emergenza per tappare la falla.

Rebus

Settori in crisi

Francesca Ticca, leader della Uil sarda, chiama in causa il sistema formativo. «È inutile istruire nuovo personale senza conoscere le esigenze dei settori produttivi nei prossimi anni. Ed è altrettanto inefficace cercare di gestire i miliardi del Pnrr se il il ricambio dei dipendenti nel settore pubblico è fermo da anni »

La sindacalista punta i riflettori anche su criticità paradossali per un Paese e una regione che puntano a crescere: «Gli uffici pubblici si stanno svuotando, sebbene il posto fisso sia ancora ambitissimo, soprattutto in un’Isola come la nostra che non ha tante altre alternative professionali; ma non dobbiamo stupirci visti i salari bassi che ancora caratterizzano le nostre amministrazioni». E un discorso analogo potrebbe essere fatto anche per l’agricoltura e il turismo «settori promettenti che non trovano tuttavia il ricambio generazionale per l’incapacità di saper allettare i giovani a lavorare come i padri in un mondo che chiede però competenze moderne e sempre in aggiornamento».

Effetto domino

Anche secondo il numero uno della Cgil Sardegna, Fausto Durante, la voragine che separa vecchi e nuovi lavoratori è alimentata da iniquità nelle retribuzioni e obiettivi formativi anacronistici. «Il sistema è pronto ad andare in panne», dice. «Ma il Governo punta sulla riassunzione di pensionati ai vertici degli enti pubblici per coordinare i fondi Pnrr e su incentivi per la contrattualizzazione di giovani non formati. Una strategia miope che si accoppia all’ostinazione del settore formativo di sfornare migliaia di estetisti, parrucchieri e pizzaioli, trascurando comparti tecnologici e green ormai sempre più nevralgici».

Durante però non tralascia la questione salariale: «Il settore dell’arredamento ne è un esempio lampante. Le imprese gioiscono per il successo del Made in Italy, ma piangono per la carenza di personale introvabile, scordandosi che il contratto di categoria sia scaduto da tempo. È quindi ipocrita lamentarsi se non si garantiscono gli incentivi economici adeguati, soprattutto in un’epoca che vede l’inflazione schiacciare gli stipendi come poche volte in passato».

