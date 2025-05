Uffici di prossimità, primi passi 

Non saranno mai come i tribunali penali o civili che arricchivano i servizi del Sulcis Iglesiente, ma dopo quindici anni un pezzo di amministrazione giudiziaria è tornata nel territorio (ma non a Carbonia): con le ultime aperture avvenute circa un mese fa, hanno aperto i battenti gli uffici di prossimità, cioè sportelli di assistenza legale che consentono di usufruire, senza bisogno di recarsi a Cagliari, dei vari aspetti della volontaria giurisdizione.

Le attività

Il nonnino di 86 anni che pochi giorni fa in una delle quattro sedi del territorio è stato assistito nei meandri burocratici di una pratica complessa legata alla moglie, è la prova che l’esperimento sta riuscendo. Il merito va a Sant’Antioco e Iglesias, che hanno mosso i primi passi un mese fa, a Villamassargia e Carloforte che sono già “sul pezzo” da circa cinque mesi. Carbonia no, e neanche ci ha provato con insistenza benché nella primavera del 2021 il Consiglio comunale avesse dato mandato unanime di aderire al progetto finanziato da Stato e Regione (i quali pagano costi di gestione, arredi e costi del personale). Gli uffici di prossimità non sostituiranno mai le sedi staccate dei Tribunali che Carbonia e Iglesias deteneva. Ma ora il progetto è decollato in concreto a Iglesias, Carloforte, Villamassargia, Sant’Antioco. «Al via un mese fa e i riscontri sono positivi – dice il sindaco della cittadina lagunare Ignazio Locci – il ministero ci ha fornito le credenziali senza le quali era inutile essersi preparati con largo anticipo». Ai primi di aprile sportelli aperti (martedì e mercoledì nell’ex Tribunale) anche a Iglesias: «Gli uffici stanno continuamente fissando appuntamenti – spiega il sindaco di Iglesias Mauro Usai – e riceviamo utenza con notevole frequenza: un servizio del genere è un segnale di civiltà, siamo orgogliosi di esserci riusciti». Le procedure sono fra le più disparate: la gestione delle amministrazioni di sostegno di persone non più in grado di intendere e di volere (la stragrande maggioranza in un territorio dalla popolazione in prevalenza anziana), i diritti di successione, le rinunce alle eredità, le inabilità, la gestione dei figli all’estero in casi familiari complicati.

Operativi

Pienamente operativi pure a Villamassargia: «Il portale è stato di recente sottoposto a un test specifico e lo ha superato – sottolinea la sindaca Debora Porrà – siamo felici di garantire il servizio a tante persone che arrivano dal territorio benché pure noi si debba fare i conti con la carenza di personale». Giorni fa, in piena autonomia, ha usufruito dei servizi un nonnino di 86 anni per una rinuncia all’eredità. E si capacitano del nuovo servizio anche a Carloforte, isola nell’Isola: «Dunque doppiamente soddisfatti – commenta il sindaco Stefano Rombi – abbiamo reso operativi il lunedì e il mercoledì i locali di via Dante: più che un sacrificio è stato un investimento nella garanzia dei servizi a favore delle persone in difficoltà».

RIPRODUZIONE RISERVATA