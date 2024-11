Uffici di prossimità aperti e mai decollati 

Uffici di prossimità, un anno fa l’annuncio in pompa magna dell’avvio del nuovo servizio a Iglesias, Carloforte, Sant’Antioco e Villamassargia per poter sentire più vicini i servizi giudiziari. Ma ad oggi Cagliari continua a essere per tutti una tappa obbligata.

Iglesias

È passato poco più di un anno da quando nei locali in via Pacinotti (edificio che ospita attualmente il Corpo di polizia municipale ed accolse la sede staccata del tribunale fino al 2014), il Comune di Iglesias in collaborazione con il Tribunale di Cagliari ed il centro regionale di Programmazione della Regione, inaugurò il nuovo Ufficio di prossimità. Uno sportello deputato a garantire ai cittadini (non necessariamente residenti nel Comune minerario) le informazioni necessarie e le operazioni nell’ambito della volontaria giurisdizione. Un vero e proprio snellimento per alcune procedure che oggi richiedono una trasferta nel tribunale del Capoluogo. Ma nonostante l’ufficio di prossimità sia stato ufficialmente inaugurato, ancora non risulta esser stato attivato. «I locali sono pronti e arredati e anche il personale che si occuperà delle pratiche (dipendenti comunali) ha svolto il percorso formativo. - dichiara l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - Al momento però il sistema non è ancora decollato».

S. Antioco e Carloforte

Anche l’ufficio di prossimità sovracomunale Sant’Antioco e Calasetta con sede presso i servizi sociali del Comune lagunare, fino ad oggi, non è decollato. I tre operatori che dovranno occuparsene, concluderanno la formazione il 28 novembre. «All’utenza apriremo quando ci daranno le credenziali d’accesso alla piattaforma del ministero di Grazia e Giustizia - dice la responsabile Antonella Serrenti - anche se per l’avvio del progetto c’è tempo fino a dicembre 2025. Va precisato che il servizio si svolgerà per due giorni la settimana e le operazioni saranno di trasmissione dei documenti alla volontaria giurisdizione, quindi prevalentemente un lavoro burocratico senza alcun contatto con i giudici». La musica cambia di poco a Carloforte: «Abbiamo tutto pronto - dice il sindaco Stefano Rombi - firmato l’accordo tra le parti, attendiamo che il Crp ce lo rimandi indietro. Il 29 novembre le dipendenti comunali che forniranno il servizio sono state convocate per una riunione on line di confronto. Nei prossimi giorni partiremo con la comunicazione che prevede sia una pagina ad hoc sul sito del nostro Comune, sia una campagna di distribuzione di lettere e locandine».

Villamassargia

Infine, anche a Villamassargia, dopo l’inaugurazione dell’anno scorso, tutto è fermo nonostante nel protocollo di convenzione figuri da tempo anche il giorno settimanale di apertura (il martedì dalle 9 alle 12). «Noi - dice la sindaca Debora Porrà - siamo pronti, abbiamo completato la formazione e attendiamo solo la restituzione del protocollo con la sottoscrizione del Tribunale di Cagliari» . (ad. s.-s. g.-a. pa.-s. f.)

