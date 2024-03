Uffici di prossimità ancora chiusi 

Quattro uffici di prossimità del Sulcis Iglesiente inaugurati e poi il silenzio: per l’apertura all’utenza occorrerà attendere la fine dei corsi di formazione del personale.

Le sedi

Iglesias, Sant’Antioco, Villamassargia e Carloforte hanno inaugurato le proprie sedi lo scorso novembre, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro: «Per un motivo molto semplice - spiega la sindaca di Villamassargia Debora Porrà - Esiste una tabella di marcia imposta dalla Regione che prevede prima l’inaugurazione, quindi la formazione del personale e poi l’apertura del servizio». Corsi di formazione già avviati per il personale individuato dai Comuni stessi e che dovrebbero concludersi in maggio, anche se alcuni uffici, sarebbero pronti per ricevere l’utenza: «Abbiamo però deciso di accordarci per un’apertura in concomitanza. - continua Porrà - per evitare che la funzionalità di uno solo, potesse comportare un riversarsi dell’utenza dell’intero territorio. Una dinamica che anziché facilitare il lavoro, lo rallenterebbe». La stessa sindaca svela come di fatto si stia già fornendo un servizio con un lavoro di formazione e di supporto: «Gli addetti hanno già le mail e le password utili per la trasmissione dei dati al Tribunale. Quest’ultimo è alle prese con l’informatizzazione dei fascicoli. La difficoltà di questo servizio innovativo è al momento proprio l’allineamento dei tempi fra la Regione, il Tribunale e i Comuni». Anche a Carloforte, Iglesias e Sant’Antioco si attende la fine dei corsi di formazione e il via libera da parte della Regione, per poter ricevere l’utenza: «Due dei nostri dipendenti individuati per occuparsi delle pratiche dell’ufficio di prossimità stanno terminando i corsi. - spiega il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - È quasi tutto pronto per l’attivazione degli sportelli».

Le critiche

Intanto proprio sulla formazione del personale, c’è chi getta delle ombre sulle reale efficacia: «A mio avviso non è un percorso sufficiente per fornire delle informazioni in materie così delicate come la volontaria giurisdizione. Occorre tanta esperienza e anni di studi alla spalle. - sostiene l’avvocato iglesiente Simone Saiu - Quanto agli effetti pratici, il servizio potrebbe dare soltanto informazioni, visto che per la nomina di un amministratore di sostegno per esempio, bisognerebbe comunque recarsi in Tribunale, ovvero a Cagliari. Il territorio all’indomani della chiusura dei tribunali avrebbe potuto condurre una battaglia unitaria per riportare il Giudice di Pace, almeno una volta alla settimana».

