Comune.
31 agosto 2025 alle 01:05

Uffici di città, da domani i nuovi orari di apertura 

Da domani gli uffici dei servizi Demografici, decentramento e servizi cimiteriali osserveranno un nuovo orario di apertura al pubblico. Tra le novità, anche la riapertura bisettimanale dell'Ufficio di Città 3 in via Montevecchio con lo sportello operativo per il rilascio delle carte di identità elettroniche e dei certificati anagrafici

Il dettaglio

Gli uffici Stato Civile ed Elettorale di piazza De Gasperi, 2 saranno aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle e il giovedì dalle 15.30-17.30. L’Ufficio Anagrafe, sempre in piazza De Gasperi, 2 resterà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11 e il giovedì ore 15.30-17.30

Come detto, riapre anche Ufficio di Città 3 di via Montevecchio, 29: il martedì dalle 14.30 alle17.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30

L’Ufficio di Città 4 di via Castiglione 1: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, mentre nel pomeriggio, sempre lunedì e mercoledì, dalle 15.30 alle 17.30. L’Ufficio di Città 5, in via Carta Raspi, 2, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il pomeriggio di lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

Alla Municipalità di Pirri, in via Riva Villasanta 35, uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, mentre il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

La Direzione Cimiteri, infine, che si trova all’interno del Cimitero di San Michele sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17.

