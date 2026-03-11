Uffici comunali promossi dai cittadini 

Gli uffici comunali promossi dai monserratini. È quanto emerge dal report di customer satisfaction stilato dal Comune per il 2025. Il sondaggio, basato su 196 questionari compilati dai cittadini che si sono presentati agli sportelli, restituisce un quadro positivo sul funzionamento del servizio ricevuto. Due terzi degli utenti lo valuta “ottimo”, poco più del 30% “buono”. Dai risultati emerge soprattutto l’apprezzamento per il lavoro del personale: cortesia, disponibilità, competenza e chiarezza delle informazioni sono gli aspetti che raccolgono i giudizi migliori. Non a caso, nell’ambito relativo al rapporto con l’utenza, la percentuale di giudizi negativi si ferma all’1,7%. Bene anche i tempi di erogazione dei servizi e la chiarezza della modulistica e dei costi: oltre il 96% degli intervistati si dichiara soddisfatto. Non mancano tuttavia alcune criticità: il comfort degli ambienti, gli orari di apertura, la segnaletica interna e, soprattutto, la privacy negli uffici.

