Uffici comunali nell’ex pretura 

L’ex pretura di Serramanna ospiterà degli uffici comunali e per adeguare i locali (chiusi da tempo) c’è un progetto di manutenzione straordinaria. Primo passo del programma per dare un futuro alla struttura, un atto firmato dal responsabile dell’area Tecnica del Comune, che incarica un professionista di Serramanna della redazione del progetto esecutivo, dietro un corrispettivo di 68 mila euro.

L’intervento in via Liguria, a qualche passo dalla centralissima piazza Matteotti, consiste nella manutenzione straordinaria e nell’adeguamento alle norme vigenti dell’edificio utilizzato fino a una decina di anni fa, quando anche l’ufficio del giudice di pace ha cessato di operare a Serramanna. Da allora lo stabile abbandonato fino al 2021 quando per un anno le stanze dell’ex pretura hanno ospitato gli alunni della sede staccata di Serramanna dell’istituto di istruzione superiore Buonarroti di Guspini, oggetto di un progetto di ristrutturazione.

Ora la nuova veste dell’edificio che diventerà una succursale del Municipio di via Serra. «Si tratta di un progetto importante, il cui importo preciso scaturirà dalla stessa progettazione», spiega il sindaco di Serramanna Gabriele Littera.

RIPRODUZIONE RISERVATA