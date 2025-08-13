Uffici comunali chiusi oggi e lunedì prossimo 

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha disposto la chiusura degli uffici comunali per oggi e per lunedì 18 agosto.

La chiusura nelle due giornate è finalizzata, come si legge nell'ordinanza, “alla riduzione della spesa pubblica con il contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi particolarmente durante le giornate caratterizzate da una consistente riduzione del numero di unità di personale in servizio e dalla contemporanea riduzione della domanda da parte dell'utenza, salvaguardando al contempo l'efficacia e la efficienza dell'azione amministrativa”.

Il provvedimento non si applica agli uffici che erogano servizi pubblici essenziali e ai servizi comunali che, in funzione delle proprie competenze, siano tenuti a garantire adempimenti per particolari ed improrogabili esigenze di servizio durante le giornate feriali.

