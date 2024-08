Uffici, chiusure  e orari modificati 

Con l’inizio di agosto si entra nel cuore delle vacanze. E inevitabilmente alcuni servizi subiscono variazioni o chiudono per brevi periodi.

Palestre e palasport

Ieri il Comune ha annunciato che ella settimana dal 12 al 16 agosto resteranno temporaneamente chiusi al pubblico il palasport “Fratelli Pirastu” di via Rockefeller, la vicina palestra “A” di via Degli Sport-via Degli Ortolani e lo stadio atletica leggera “Riccardo Santoru” di via Degli Sport. Le attività riprenderanno il 19 agosto.

Spazio Artes

Chiude dal 12 agosto anche lo spazio polivalente di ascolto e creatività, “ArteS”, di via Castiglione 1. Le attività di socializzazione, promozione di benessere e inclusione sociale per persone con disagio psichico e per le loro famiglie – informa la nota del Comune – riprenderanno il 26 agosto.

Gli orari estivi

Intanto dall’inizio del mese sono entrati in vigore i nuovi orari degli uffici del Servizio demografico, decentramento, elettorale, cimiteriale. L’ufficio Stato civile ed elettorale, la cui sede è in piazza De Gasperi, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30. L’Anagrafe, sempre in piazza De Gasperi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, il martedi dalle 15.30 alle 17.30. La direzione Cimiteri (al camposanto di San Michele), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, il martedì 15.30-17.30. Ufficio di città 4 in via Castiglione: dal lunedì al venerdì 9-12.30, il lunedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Ufficio di Città 5 in via Carta Raspi: dal lunedì al venerdì 9-12.30, il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30. Municipalità di Pirri in via Riva Villasanta: la mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il pomeriggio giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30.

