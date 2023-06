Uffici Asl isolati, servizi in tilt 

«Buongiorno vorrei prenotare una vaccinazione per un neonato. La settimana scorsa non ho potuto farlo perché la linea era inaccessibile». Pochi secondi di silenzio imbarazzato e poi la risposta: «Mi scusi signora, questo è centralino della Asl. Purtroppo le linee sono ancora guaste, riprovi lunedì». Succede da circa quattro settimane a Carbonia: per un non meglio precisato guasto tecnico gli utenti di tutti i Comuni che fanno capo alla Asl 7, ovvero tutti i Comuni del Sulcis Iglesiente, non hanno modo di comunicare con gli uffici del Sulcis Iglesiente.

Nessun contatto

Il problema non riguarda soltanto l’ufficio vaccinazioni (e già di per sè è complicatissimo trovare il modo di far capire a un genitore di un neonato che, nel 2023, per quattro settimane, non si trovi una soluzione a un problema tecnico che impedisce di parlare al telefono ma anche di ricevere e inviare e-mail), ma tutti i servizi che fanno capo agli uffici di via Costutuente. Si parla quindi di rinnovo patenti, certificati per rilascio porto d'armi, contrassegni per invalidi, certificato per idoneità all’adozione, per la cessione del quinto dello stipendio, rinnovo patente nautica e numerosi altri servizi per i quali certo, si può aspettare qualche giorno, ma un mese (se basterà) è certo insostenibile».

Il guasto

«Si tratta di un importante guasto tecnico al quale stiamo tentando di porre rimedio – spiega un gentilissimo centralinista che risponde con il tono sempre più imbarazzato a ogni nuova chiamata, soprattutto quando chi chiama ha già provato più volte a mettersi in contatto con gli uffici – riprovi lunedì, dovrebbe essere tutto a posto». Questo è il terzo lunedì che, dopo le prime segnalazioni arrivate al giornale da alcuni utenti, si prende nota della promessa. Sarà la volta buona?

