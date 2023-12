Uffici al gelo, i dipendenti si fermano 

L’inverno è alle porte anche per i dipendenti comunali che ieri, infreddoliti ed esausti dopo aver atteso una settimana l’avvio del riscaldamento, hanno deciso di protestare. Alle 10, per circa mezz’ora, hanno lasciato le scrivanie e invaso il corridoio dove c’è l’ufficio del sindaco e quello degli assessori, inscenando una protesta.

I dipendenti hanno contestato le difficilissime condizioni ambientali in cui sono costretti ad operare, segnalando che ieri in alcune stanze la temperatura è crollata sino ai 13 gradi. Colpa della caldaia che non va. Al caldo solo alcuni uffici: il Suape, i Servizi sociali, il Protocollo e, ovviamente, quello del sindaco, dove sono installate le pompe si calore che garantiscono caldo d’inverno e freddo d’estate.

Il sindaco Andrea Soddu (era presente anche l’assessore al Personale Luciano Boi) si è fermato ad ascoltare le lamentele rassicurando che a breve la caldaia verrà riparata. Esiste infatti un progetto di riqualificazione dell’impianto di riscaldamento. Sui tempi però nessuna certezza nemmeno ai dipendenti che dopo mezz’ora sono tornati a lavorare con capotti e giubbotti. I più fortunati attaccando delle stufette, non il meglio per il risparmio energetico e le ambizioni di una città che vuole la svolta green.

