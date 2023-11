Uffici a rilento: lottizzazione al palo 

Manca personale nell’area Tecnica del Comune di Serramanna e l’istruttoria delle pratiche viaggia a rilento. Risultato: il progetto, nello specifico, di una lottizzazione residenziale denominato Campu Sa Lua, presentato nel 2019 che interessa un’area di diversi ettari a ridosso della omonima zona urbana già edificata a nord-est del perimetro urbano di Serramanna (oggetto di un’interrogazione consiliare del gruppo di minoranza Più Serramanna), resta al palo.

L’accusa

E nel Consiglio comunale, convocato tra l’altro per discutere l’interpellanza presentata da Gigi Piano, Barbara Steri, Erika Littera e Davide Batzella, volano gli stracci. «Ci dite che l’ufficio Tecnico ha solo un ingegnere, di chi è la responsabilità di organizzare l’ufficio? Della Giunta, della minoranza o del cittadino? Fate in fretta, date una data, a breve scadenza, per la conclusione del procedimento perché il rischio è che i lottizzanti ricorrano a vie legali con la possibilità che venga nominato un commissario ad acta», è stata la controreplica del capogruppo Gigi Piano alla risposta della vice sindaca (e assessora ai Lavori pubblici) Moralvia Montis all’interrogazione. Il gruppo Più Serramanna metteva l’accento «sul particolare momento di crisi dell’attività edilizia a Serramanna, a causa della situazione determinata dall’incertezza normativa sui bonus edilizi, aggravata dalla quasi totale assenza di lotti edificabili liberi».

La replica

«Il nostro Comune non è una voce fuori dal coro. Le imprese edilizie lavorano e la popolazione cala in linea con il resto della Sardegna», ha risposto in Aula, davanti ai lottizzanti, la vice sindaca Montis, che ha dato ragione anche della stasi della lottizzazione Campu sa Lua, presentata 4 anni fa. «L’istruttoria è ancora in corso: gli uffici non hanno il tempo a causa della mancanza di personale: l’area Tecnica ha un solo ingegnere e noi, come Giunta, non abbiamo il potere di entrare nel merito dei procedimenti. È nostro interesse arrivare alla conclusione dell’iter e portare in Consiglio comunale la lottizzazione Campu Sa Lua», ha continuato la vice sindaca.

A confronto

«La nostra non era un’interrogazione polemica, apprezziamo lo sforzo nello studio sull’andamento dell’edilizia in Sardegna ma noi parliamo di Serramanna: la sua non é una risposta alla nostra interrogazione», ha detto Piano alla vice sindaca Montis. Nemmeno l’intervento del sindaco Gabriele Littera è servito a riportare il sereno. «Si dice non polemico ma lei fa polemica – ha detto il primo cittadino di Serramanna a Gigi Piano –. Si parla di 20 anni di spopolamento e di impoverimento: questi sono i risultati di amministrazioni di 20 anni, e nessuno di quegli amministratori siede qua in questi banchi. Riguardo alla lottizzazione Campu sa Lua: si poteva fare prima? Probabilmente sì. Si può accelerare? Faremo in modo che sia cosi».

