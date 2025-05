Uffciale: Allegri torna al Milan, Conte resta al Napoli 

Giornata di annunci, di accordi da ufficializzare e di incontri decisivi per tante big di serie A alle prese con un problema comune, la scelta dell'allenatore. Se il Bologna ha annunciato il prolungamento del contratto a Vincenzo Italiano fino al 2027, il Milan ha chiuso per riportare a Milanello dopo 11 anni Massimiliano Allegri, il quale ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo. Il toscano era dato per possibile successore al Napoli di Antonio Conte, ma il tecnico del quarto scudetto azzurro resterà invece a godersi la vista sul Golfo. Dopo un lungo incontro, seguito da una cena, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato l'annuncio sui social: «Avanti tutta, più forti di prima», recita il tweet con sotto la foto di due che esultano insieme sul bus della festa scudetto sul lungomare di Napoli. Nell'incontro prima della cena, è stato definito un programma di potenziamento della squadra, concordando i passi da fare per raggiungere alcuni obiettivi stabiliti dal tecnico per affrontare la prossima stagione nella maniera migliore.

Le trattative

È stato invece a Firenze che Gian Piero Gasperini, lasciata in stand-by l'Atalanta, ha visto Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi. I due dirigenti giallorossi lo hanno informato dei progetti della Roma per un futuro insieme, che sembra molto probabile. Così la situazione panchine che fino a poche ore di fa era di stallo sta cominciando ad evolversi in fretta, man mano che le caselle vanno al loro posto.

Da Napoli e Milano, ma anche da Firenze, sono arrivate “brutte” notizie per Juve e l'Atalanta. La società bianconera, viste le scelte del preferito Conte, si trova a dover ricominciare la caccia ad un eventuale sostituto di Igor Tudor, che comunque dovrebbe restare per il Mondiale per club, mentre si fanno più insistenti le voci di un divorzio dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, arrivato appena due anni fa da Napoli. A Bergamo, ieri si attendeva una risposta di Gasp sulla proposta di continuare insieme oltre il 2026, ma i fatti di Firenze sembrano andare in direzione contraria. Possibile sostituto Thiago Motta, ma anche Raffaele Palladino, dimissionario dalla Fiorentina. La società viola deve a sua volta, e inaspettatamente, guardarsi intorno mentre la Lazio, ormai decisa a dividersi da Marco Baroni, si è mossa con decisione verso Maurizio Sarri. Gli agenti del tecnico e la società laziale si sono visti a cena in un ristorante romano per cercare l'intesa.

