Ue-Usa, sui dazi venti di tempesta: l’intesa è lontana  

Bruxelles. I venti tra le due sponde dell'Atlantico preannunciano tempesta. Per niente persuaso dall'ultima offerta europea di un do ut des sulle auto, Donald Trump preme per dazi minimi tra il 15% e il 20% su tutte le merci in arrivo dal Vecchio Continente. Una richiesta che, secondo le rivelazioni del Financial Times, segna l'irrigidimento del tycoon in un negoziato che resta appeso a un filo. Quello che a Bruxelles definiscono «l'ultimo miglio», più che una distanza da colmare somiglia a un campo minato.

La missione del capo negoziatore Ue, Maros Sefcovic, a Washington non ha prodotto svolte. I faccia a faccia con il tandem trumpiano Lutnick-Greer sono stati definiti «intensi», ma il tweet promesso per raccontarne l'esito è rimasto nel cassetto. L'unico messaggio riportato al rientro è stato un monito: «Solo sforzi concertati e autentici da entrambe le parti potranno portarci al traguardo».

Parole che lasciano intravedere frizioni ancora vive su dossier cruciali come automotive e agroalimentare, con l'incognita tutt'altro che secondaria dell'imprevedibilità di The Donald. Tanto che nei palazzi Ue nessuno si sente di escludere un nuovo rinvio last minute della scadenza del primo agosto da parte della Casa Bianca.

L'esecutivo von der Leyen - al momento non sono previste interlocuzioni dirette tra le tedesca e il presidente Usa - resta fermo sulla via del dialogo. «La nostra priorità è una soluzione negoziata», è tornato a ribadire il portavoce Olof Gill, sottolineando ancora una volta come la sospensione del primo pacchetto di contro-dazi da 21 miliardi di euro (pronto a entrare in vigore il 6 agosto) rappresenti un segnale distensivo, per lasciare spazio al confronto «in buona fede».

