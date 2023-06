Ue-Tunisi, primo patto sui migranti 

Una visita lampo a Tunisi, una dichiarazione congiunta che potrebbe portare a un cruciale memorandum d’intesa, un orizzonte ancora confuso dal continuo alzare la posta di Kais Saied.

Il compromesso

Il vertice di oltre due ore tra Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Mark Rutte e il presidente tunisino nel palazzo presidenziale di Cartagine ha affrontato dossier spigolosi, dalla gestione dei migranti alla necessità di un’intesa tra Tunisi e Fmi. L’ok sulla prima intesa alla fine si è accesa. «È un passo importante, dobbiamo arrivare al Consiglio europeo con un memorandum già siglato tra l’Ue e la Tunisia», è l’obiettivo fissato da Meloni. Il compromesso, iniziale e generico, alla fine è arrivato. L’Ue sborserà da subito, senza attendere il Fondo Monetario Internazionale, 150 milioni di euro a sostegno del bilancio tunisino.

Il nodo diritti umani

Un primo passo insufficiente per Saied. Ma sulla seconda parte, il pacchetto da 900 milioni, l’Ue non cambia idea: sarà sborsato solo dopo l’intesa Tunisi-Fmi. Che appare lontana: poco dopo la partenza dei tre leader europei Tunisi ha invitato il Fondo a «rivedere le sue ricette» ed evitare «diktat», sottolineando che gli aiuti da 1,9 miliardi sotto forma di prestiti «non porteranno benefici» alla popolazione. Ma la posizione europea è frutto di un compromesso. Non a caso è stato Rutte, portatore delle istanze dei Paesi del Nord, a spiegare come la cooperazione sulla gestione dei flussi irregolari debba avvenire «in accordo con i diritti umani».

«Idea disumana»

La dichiarazione congiunta cita i principali nodi legati ai migranti: le morti in mare, la necessità di aumentare i rimpatri degli irregolari, la lotta ai trafficanti. Von der Leyen ha messo sul piatto sovvenzioni da 100 milioni per sostenere i tunisini nel contrasto al traffico illegale e nelle attività di salvataggio. Meloni ha annunciato «una conferenza su migrazione e sviluppo in Italia, che sarà un ulteriore tappa nel percorso del partenariato» tra l’Ue e Tunisi. Saied ha assicurato il suo impegno sui diritti umani e nella chiusura delle frontiere sud del Paese, ma sui rimpatri la porta è aperta solo ai tunisini irregolari. Non decolla l’ipotesi che la Tunisia anche i migranti subsahariani: «L’idea, che alcuni sostengono segretamente, che il Paese ospiti centri per i migranti in campo di somme di danaro è disumana e inaccettabile», ha chiuso Saied. La strada rimane in salita.

