Ue sempre più “volenterosa” Roma rischia l’emarginazione 

BRUXELLES. L’Europa dei “volenterosi” a trazione anglo-francese non ha ancora confini ben definiti, ma starne fuori avrebbe conseguenze inevitabili sul peso dell’Italia nell’Ue. È su questa linea che, da qui alle prossime settimane, Giorgia Meloni dovrà muoversi, sulla scia di quanto avvenuto in occasione della videocall organizzata dal premier britannico Keir Starmer. Un appuntamento al quale Meloni solo all’ultimo ha scelto di partecipare, mantenendo tuttavia i suoi distinguo rispetto alla linea di Londra e Parigi. A cominciare da un punto: la determinazione a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina.

Orban corpo estraneo

Sono stati una quindicina - inclusi i vertici delle istituzioni comunitarie Ursula von der Leyen e Antonio Costa - i leader europei che hanno partecipato alla riunione di Londra. Leader europei, non necessariamente parte dei 27. In questi giorni concitati i confini dell’Ue sembrano elastici come non mai. La Slovacchia, ma soprattutto l’Ungheria di Viktor Orban, appaiono sempre più come due corpi estranei. Allo stesso tempo, al di là della Gran Bretagna, con Paesi come Norvegia o Islanda, che non sono parte dell’Ue, la cooperazione è ormai strettissima a tutti i livelli. E perfino la Turchia, fino ad una manciata di mesi fa lontanissima da Bruxelles, sta rientrando nell’alveo degli interlocutori più assidui. In questo contesto, e in attesa dell’ufficialità del cancellierato di Friedrich Mertz, si muove una triade animata da un rinnovato dinamismo, quella di Londra, Parigi e Berlino, principali promotrici della missione dei volenterosi a garanzia della sicurezza di Kiev.

Il piano Kallas

Iniziativa che, per Meloni, in questo momento non è percorribile. Ma sul dossier né Keir Starmer né Emmanuel Macron faranno passi indietro. Il tema sarà centrale al Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Ed è destinato a sfiorare anche il Consiglio Affari Esteri di domani, dove a tenere banco sarà il piano ideato dall’Alto Rappresentante Kaja Kallas per fornire aiuti militari da 40 miliardi a Kiev, sempre sulla base della volontarietà. Per questo, la partita di Meloni in Ue in questa primavera si preannuncia non facile. E neppure la vicinanza a Trump può esserle di grande aiuto: da un lato il decisionismo di Macron non prevede emissari al di fuori di lui stesso; dall’altro, in diverse cancellerie europee il presidente Usa è ritenuto inaffidabile.

Scoglio leghista

Uscire dalla coalizione dei volenterosi per l’Italia avrebbe diversi effetti collaterali, innanzitutto sul peso di Roma sul futuro dell’Ucraina. Ma potrebbe danneggiare anche la reputazione della premier italiana a Bruxelles. Non a caso, Meloni alla fine ha scelto di partecipare alla videocall di Londra. E tutti i presenti, questa volta senza eccezioni, hanno trovato una netta convergenza sull’opportunità di aumentare la pressione su Mosca perché sieda al tavolo dei negoziati. A creare più di un grattacapo alla premier è anche il piano per il riarmo dell’Ue, sostenuto a vele spiegate da Parigi e Berlino. Qui per Meloni il problema è anche interno e ha le fattezze di Matteo Salvini. La risoluzione di maggioranza che approderà alla Camera per le comunicazioni della premier in vista del summit Ue resta un rebus complicato. Il pressing perché la parola «riarmo» sia espunta dal testo sembra sia andato a buon fine. La trattativa tra Fdi, Lega e Fi entrerà nel vivo domani.

