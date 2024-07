Ue, nascono i Patrioti europei 

Contro la Commissione, contro un super-Stato europeo, contro, o quasi, il sostegno militare all’Ucraina: a Bruxelles è arrivato il momento dei Patrioti per l’Europa, il nuovo gruppo lanciato da Viktor Orban che, in meno di un mese, ha raccolto 84 eurodeputati di 12 Paesi diversi. Il D-Day per l’inizio della loro avventura era stato fissato per l’8 luglio, a poche ore dalla possibile vittoria di Marine Le Pen in Francia. Oltralpe per l’estrema destra qualcosa è andato storto. L’aspirante premier Jordan Bardella si è dovuto accontentare della presidenza di un gruppo che si piazza comunque al terzo posto all’Eurocamera. Nelle destre europee i Patrioti hanno innescato un terremoto.

La squadra

Negli ultimi giorni le adesioni si sono moltiplicate. L’ultima a dire sì è stata Le Pen. La delegazione del Rassemblement National, con i suoi 30 eletti, è l’azionista di maggioranza dei Patrioti, seguita dagli 11 eurodeputati di Fidesz e dagli 8 della Lega. Al gruppo hanno aderito gli eurodeputati di Ano, guidati dal ceco Andrej Babis, l’Fpo austriaco, gli spagnoli di Vox e i sovranisti olandesi del Pvv. Tra i vice c’è anche il campione delle preferenze della Lega, Roberto Vannacci.

I riflessi

Intanto il posizionamento in Europa rischia di mandare in tilt la maggioranza in Italia. Matteo Salvini sui social esulta per la nascita del gruppo dei Patrioti, la via «per cambiare» l’Ue e«contrastare ogni inciucio coi socialisti, i filo-islamici, i filo-cinesi, gli estremisti del green deal, delle auto elettriche a ogni costo». «Patriota che cosa vuol dire? Anche io sono patriota, però sono europeista, non sono contro gli altri», lo provoca Antonio Tajani, dopo aver già definito «ininfluente» la nuova componente trainata da Viktor Orban al Parlamento europeo. In mezzo c’è Giorgia Meloni, che in una settimana di trattative decisive per la nascita della nuova Commissione Ue è volata a Washington per il vertice Nato, dove esporrà agli alleati la postura politica e militare dell’Italia nell’Alleanza. Sull’aumento delle spese militari «ci metto la faccia», disse un anno fa in Parlamento, e ora potrebbe confermare l’impegno sul percorso verso il 2% del Pil, altro tema su cui in questi mesi si sono misurati i distinguo leghisti.

