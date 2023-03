Ue, Meloni all’attacco sui migranti 

Giorgia Meloni arriva all'Europa Building con un triplice obiettivo: mantenere il punto - critico - sull'eccessiva ideologizzazione del Green Deal, difendersi dai falchi sulla riforma del Patto di Stabilità e rilanciare sui migranti. E su due di queste tre battaglie la sponda di Parigi, per l'Italia, è imprescindibile. «Sui migranti mi aspetto passi avanti dall'Ue ma sono soddisfatta della bozza di conclusioni», è l'esordio di Meloni. Già nel panel sull'Ucraina la premier spiega che la guerra ha provocato uno «shock geopolitico» non solo sul fronte Est ma anche su quello Sud. E infatti ribadisce: Banca Mondiale, Fmi e Ue sono invitati a fare di tutto per dare i fondi a Tunisi.

L'incontro con Macron viene fissato dopo una serpentina di dibattiti, tra Ucraina, piano Net Zero, Patto di Stabilità, energia e migranti. Non è un vertice facile per nessuno perché si pone come una sorta di primo tempo di una partita che si concluderà a fine giugno, con la possibilità di un summit straordinario a maggio. È il vertice delle sfide di medio e lungo termine. E dei posizionamenti.

«L'incontro con Emmanuel Macron? È previsto dopo cena». A metà giornata, mentre al Consiglio europeo si discute di Ucraina, giunge una prima novità sul posizionamento dell'Italia sui principali dossier Ue: il bilaterale col presidente francese. Non era scontato, ed è un faccia a faccia - il primo ufficiale dopo i due colloqui informali di Roma e Sharm el Sheikh - che per l'Italia arriva forse nel momento migliore. Con Parigi avvolta nella guerriglia, Macron ha bisogno di sponde sui suoi temi europei: nucleare, migrazioni, le tecnologie pulite, la competitività dell'Unione.

Tensioni tra gli Stati

«Azioni comuni»

Sui migranti i 27 camminano sui carboni ardenti. Almeno in dieci ne parlano a cena e ognuno col suo punto di vista. I Paesi Med, Italia in testa, ribadiscono la necessità di azioni comuni per prevenire le partenze e una seria applicazione del principio di solidarietà.

Al vertice di inizio primavera si litiga, ma non troppo. Come sul tema della competitività. «Oggi a tutti sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica e digitale. Non si può pensare che gli investimenti non siano tenuti in considerazione nella governance», è la linea di Meloni, che avverte: «L'Ue impari dai suoi errori».

