Ue, la sfida di Cossa e Calia: «Per riportare l’Isola in Europa serve il sostegno di tutti i sardi» 

Il patto dei moderati è già «battaglia di popolo». Da ieri, Michele Cossa e Maddalena Calia non sono più solo «i candidati di Riformatori e Forza Italia alle Europee di giugno, ma rappresentano tutta la Sardegna nella battaglia che dobbiamo fare per riportare la nostra Isola a Strasburgo e a Bruxelles».

L’appello

È mezzogiorno quando i colonnelli dei due partiti si stanno per congedare, dopo la prima uscita pubblica che ha tenuto a battesimo Cossa e Calia. L’uno è la quota Riformatori, uno dei padri dell’insularità in Costituzione, consigliere regionale uscente ed ex parlamentare; azzurra lei, che nel Parlamento Ue si è già seduta nel 2008, per un anno, e prima ancora ha fatto la sindaca di Lula quando nessuno voleva entrare in Municipio. A buttarla lì è Pierpaolo Vargiu, liberal democratico della prima ora con trent’anni di militanza nel curriculum: «In questo mese che manca al voto – dice – la grande opportunità che abbiamo è spiegare ai sardi che noi ci rivolgiamo a tutti. Le Europee non sono le elezioni di una parte, ma dell’Isola intera». Il parterre – tutto politico – accetta la sfida.

L’alleanza

È Pietro Pittalis, deputato e coordinatore sardo degli azzurri, a spiegare il percorso che ha portato Forza Italia e Riformatori all’unità: «Questa nuova dimora del popolarismo europeo, in cui si condividono valori cristiani, liberali, riformisti, garantisti ed europeisti, è un accordo di prospettiva che consentirà di riaffermare la centralità delle forze moderate, il punto di riferimento per riportare la Sardegna nel Parlamento Ue». Massimo Fantola, il federatore dei liberal democratici sardi, usa parole diverse per esprimere lo stesso concetto: «Il futuro della nostra Isola è l’area riformatrice e moderata con radici nel mondo cattolico».

I temi

Sarà l’insularità il verbo della campagna elettorale, «perché da qui dipendono tutti i ritardi della Sardegna – sottolinea Cossa -. Ma siccome è l’Europa che prende le decisioni, abbiamo bisogno di contare in quei tavoli per far sì che le regole sul traffico aereo da applicare in un’isola tengano conto della condizione geografica. Vale lo stesso su energia, agricoltura e imprese». Cossa non dimentica «Salvatore Cicu, parlamentare Ue quando a Strasburgo venne votata una risoluzione sulle isole, a cui ci siamo riferiti per ottenere nel 2022 la modifica della Costituzione». Più sui valori l’intervento di Calia: «Lo dobbiamo al popolarismo europeo se il nostro Continente ha saputo restare in pace dopo la fine della Seconda guerra mondiale».

Passaggio finale

Ugo Cappellacci – che del neonato Dipartimento per l’insularità alla Camera «è diventato il presidente», ricorda Cossa – parla di «rivoluzione gentile» per fare sintesi sul patto tra moderati. «In un’epoca in cui la politica sperimenta strani alchimie a fini elettorali – è la stilettata al Campo largo -, noi mettiamo insieme un sostrato di valori e tutte le battaglie fatte negli ultimi trent’anni, dalla fiscalità di vantaggio alla continuità territoriale». Aldo Salaris, numero uno dei Riformatori sardi, guarda invece alla «caratura dei nostri candidati: due interpreti perfetti di un progetto europeista, democratico, liberale e cattolico». Il richiamo «all’inclusione femminile», lo fa Ada Lai, coordinatrice regionale di Azzurro donna, di cui Calia è vice. «Una società più equa cresce meglio, anche in termini di Pil». ( al. car. )

