Ue, la proposta di Letta: un 28esimo Stato virtuale 

Abbiamo il mercato comune, la moneta unica, le frontiere aperte: eppure l’integrazione europea è ancora assai imperfetta. «Nell’Ue ci sono 27 diritti commerciali, 27 sistemi fiscali», fa notare Enrico Letta, «ci dividiamo persino sui metodi di pagamento: tanto che nelle nostre tasche ci sono solo carte di credito americane, e a ogni transazione trasferiamo una somma negli Usa». L’ex premier ha presentato a Cagliari, in un’iniziativa della Fondazione di Sardegna, il suo rapporto sul mercato unico, ribadendo una proposta da lui già avanzata: la creazione di un 28esimo Stato dell’Unione, «puramente virtuale, con un suo diritto commerciale, e magari domani un ordinamento fiscale, che siano poi applicabili in tutta Europa».

Di questa prospettiva, per altro, si sta già discutendo in sede Ue, almeno per quanto riguarda le startup. La proposta ha ricevuto anche gli apprezzamenti del presidente della Fondazione, Giacomo Spissu, nell’intervento di apertura del dibattito cui hanno partecipato anche l’economista Francesco Pigliaru, la giurista Carla Bassu, il presidente di Confindustria Maurizio De Pascale, e che è stato chiuso dalla presidente della Regione Alessandra Todde.

