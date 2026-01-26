VaiOnline
27 gennaio 2026 alle 00:30

Ue-India, via all’intesa di libero scambio 

I volti di Antonio Costa e Ursula von der Leyen tappezzano il centro di Nuova Delhi e per la prima volta nella storia i vertici delle istituzioni europee siedono alla parata per l'anniversario della repubblica come ospiti d'onore (arrivo in carrozza, saluto della guardia presidenziale, il premier Narendra Modi ad illustrare le parti salienti dello spettacolo). «L'Unione Europea otterrà il massimo livello di accesso mai concesso a un partner commerciale nel mercato indiano, tradizionalmente protetto», ha affermato von der Leyen.

L'intesa è fatta, manca solo la firma prevista per oggi nel quadro del vertice Ue-India, e le cifre non si pubblicano per scaramanzia. In un'epoca in cui gli Usa si trasformano in agente del caos, l'accordo di libero scambio con l'India (FTA) rappresenta, per l'Europa, l'ennesima polizza sulla vita. «Vinciamo entrambi, questo FTA è il santo graal della nostra strategia commerciale», spiega una fonte europea. Al contrario del Mercosur, infatti, le aree più sensibili per le rispettive economie sono state escluse dalle trattative - carne bovina, pollame, zucchero per l'Ue; tessile e caseario per l'India - così da arrivare alla meta più agevolmente.

