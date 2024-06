Ue e temi scottanti, la prova per Meloni 

Bari. Le elezioni europee alla vigilia del G7 potevano essere un’insidia, e invece sono andate anche meglio di quanto sperasse. Ora Giorgia Meloni conta di infilare un altro successo, al summit, per presentarsi ancora più forte al tavolo di Bruxelles, dove da lunedì partirà la trattativa per la nuova governance dell’Ue. Sono due partite formalmente del tutto distinte e sganciate, ma di fatto nella tre giorni fra gli ulivi di Borgo Egnazia ogni gesto e parola potranno essere letti in una duplice chiave. Soprattutto quando la premier si incrocerà con Emmanuel Macron, Olaf Scholz o Ursula von der Leyen. Lo dimostrano già le tensioni sul mancato riferimento al diritto all’aborto, espunto dalla bozza della dichiarazione finale circolata alla vigilia del primo G7 in cui si affaccerà un Pontefice, che ha generato l’irritazione della delegazione francese e quella europea. Un capitolo che fa riemergere la distanza fra Palazzo Chigi su alcuni temi e altre cancellerie, con cui è tutt’altro che scontato un rapido allineamento nel risiko delle poltrone che contano a Bruxelles. In particolare con l’Eliseo, che vorrebbe attendere l’esito delle elezioni parlamentari del 30 giugno-7 luglio. Il cronoprogramma su cui punta von der Leyen per il bis è più serrato. Chi vuole provare a chiudere in tempi stretti, dice Meloni, dovrà assicurare a Roma su un commissario di peso e una vicepresidenza esecutiva.

