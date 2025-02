Ue e Canada pronti a difendersi contro i nuovi dazi 

Washington. Dall’acciaio alle medicine fino al gas e al petrolio. La guerra dei dazi di Donald Trump è iniziata: prima contro i vicini degli Stati Uniti e l’avversario cinese ma presto, stando alle minacce del presidente americano, potrebbe scagliarsi anche contro l’Unione europea che si dice pronta a «difendersi». Dopo le rinnovate minacce del presidente americano di imporre i dazi in risposta ad un trattamento commerciale ingiusto da parte degli alleati d’oltreoceano un portavoce della Commissione europea ha risposto che «l’Ue resterà fedele ai suoi principi e, se necessario, sarà pronta a difendere i propri interessi legittimi».

Il portavoce ha richiamato le posizioni espresse nei giorni scorsi dalla presidente Ursula von der Leyen e dal commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, sottolineando la fermezza dell’Europa di fronte a possibili misure protezionistiche. Certo è che l’iniziativa di Trump, a meno di due settimane dal suo ritorno alla Casa Bianca, ha segnato una forte escalation nella sua politica commerciale ed è il segno che la più grande economia del mondo vuole tassare i suoi partner più importanti. Secondo il database Trade Data Monitor, infatti, nel 2023 le importazioni di beni statunitensi da Ue, Canada, Messico e Cina sono state di 1,9 trilioni di dollari, circa il 60% del totale. Nonostante l’opposizione degli investitori e il rosso di Wall Street, Trump ha mantenuto la promessa di imporre dal primo febbraio dazi del 25% a Canada e Messico e del 10% alla Cina. Sui beni tassati il commander-in-chief è stato piuttosto vago e ha stilato un elenco che include acciaio, alluminio, rame, prodotti farmaceutici, medicine, ma anche microchip, gas e petrolio in un secondo momento, dal 18 febbraio. Le tasse sulle importazioni da quei Paesi avranno un peso sulle tasche degli americani che, secondo uno studio dell’università di Yale, si tradurrà in 1.300 dollari di spese annuali in più per famiglia. «Gli americani capiranno», è convinto The Donald secondo il quale la sua politica «renderà gli americani più ricchi».

Per il Wall Street Journal si tratta della «guerra commerciale più stupida della storia» che rallenterà l’economia americana. In un editoriale del board del giornale economico si critica in particolare l’imposizione di tariffe più alte per i vicini degli Stati Uniti rispetto a quelle contro la Cina. «I famigerati avversari americani... Messico e Canada saranno colpiti da una tassa del 25%, mentre la Cina, un vero avversario, del 10% – attacca l’editorial board – la guerra commerciale di Trump non ha nessun senso e renderà l’economia Usa meno competitiva». Il Canada ha reagito male col candidato premier Mark Carney che ha accusato Trump di essere un «bullo» e annunciato che «risponderà, dollaro per dollaro».

