Ue a destra? Von der Leyen è a rischio, ipotesi Draghi 

Tra il 6 e il 9 giugno circa 400 milioni di europei sono chiamati a quella che si profila come la più importante tornata elettorale della storia dell’Ue. I nuovi 720 membri del Pe fronteggeranno un contesto segnato dai conflitti, con un’Europa chiamata a fare i conti con le interferenze di Mosca e con l’ascesa dei movimenti sovranisti, nazionalisti, radicali. Da mesi l’estrema destra è data in costante crescita e il Ppe ha instaurato un dialogo con quella meno legata a posizioni anti-Ue e comunque ferma nel supporto all'Ucraina.

Le ultime proiezioni sulla composizione dell’Eurocamera mostrano che la maggioranza che nel 2019 sostenne Ursula von der Leyen - Ppe, S&d e Renew - è destinata a reggere ma con un margine nettamente più sottile. Di certo il gruppo Identità e Democrazia, spinto dal probabile boom lepenista in Francia e dei tedeschi di Afd, aumenterà i suoi seggi. E lo stesso accadrà per i Conservatori e Riformisti (Ecr), grazie al prevedibile exploit di FdI in Italia. Von der Leyen è la Spitzenkandidat del Ppe e ha cominciato una campagna elettorale itinerante per rafforzare la sua posizione, che al momento però appare fragile. Tanto che circolano le ipotesi alternative: dal premier croato Andrej Plenkovic a quello greco Kyriakos Mitsotakis fino a Mario Draghi.

