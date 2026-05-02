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Al Bluenergy Stadium
03 maggio 2026 alle 00:04

Udinese travolgente Il Torino in vacanza 

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Udinese 2

Torino 0

Udinese (3-5-2) : Okoye, Kristensen, Kabasele (31' st Mlacic), Solet, Ehizibue (24' st Zarraga), Atta (38' st Arizala), Miller (31' st Piotrowski), Ekkelenkamp, Kamara, Zaniolo, Buksa (24' st Gueye). In panchina Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara, Vinciati. All. Runjaic.

Torino : (3-5-2) : Paleari, Coco, Marianucci, Ebosse, Lazaro, Casadei (12' st Prati), Ilkhan (12' st Kulenovic), Gineitis, Obrador (22' st Biraghi), Vlasic, Simeone (27' st Njie). In panchina Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Nkounkou, Tameze, Savva. All. D'Aversa.

Arbitro : Mucera di Palermo .

Reti: nel pt 46' Ehizibue; nel st 6' Kristensen.

L'Udinese vince e convince. I friulani battono il Torino e si insediano al decimo posto a soli 3 punti da quota 50, obiettivo stagionale dichiarato. I granata, a salvezza acquisita, con le 2 reti al passivo tornano a essere la seconda peggior difesa del torneo. All'ultimo respiro del tempo, nell'unico minuto di recupero, i bianconeri passano in vantaggio: azione insistita sulla sinistra, batti e ribatti con tocco di Buksa fino a che la palla giunge a Ehizibue, che da due passi appoggia in rete. Nella ripresa al 6’ i friulani trovano subito il raddoppio con un'incornata perfetta del capitano di giornata Kristensen su corner al bacio di Miller.

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